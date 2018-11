Telltale Games'in Oyunları Steam'den Kaldırıldı

The Walking Dead, Minecraft Story Mode gibi pek çok hikayeli oyunun yapımcısı olan Telltale Games maddi açıdan zor günler geçiriyor. Eylül ayında CEO tarafından yapılan "iflas" açıklamalarından sonra şirketin oyunları Steam'den kaldırıldı.

Telltale tarafından geliştirilen oyunların birçoğu Steam ve diğer dijital mağazalardan kaybolmaya başladı. Başta Tales of Monkey Island, Back to the Future: The Game, The Walking Dead yapımları yer alıyorken, şirketin sunmuş olduğu ufak tefek yama paketleri de Steam'den silindi.

Henüz konu hakkında açıklamada bulunmayan yapımcının iflasını vermeden önce iflas takibi yaptığı da iddia edildi. Yani iflas etmeye bir hayli yakın olan Telltale'nin tasfiye raporu Sherwood Partners adında bir danışmanlık firması tarafından ele alınmış. Tasfiye raporunda alan bir detaya göre şirketin mal varlığı alacaklılara ödenmek için satılabilir.

Şirket Son Oyununu Bu Yıl Çıkarabilir

Ayrıca ABD üzerindek işçi haklarını göz ardı ettiği için birçok eski çalışanın dava açtığı Telltale Games'i daha da zor günler beklediğini söylemek mümkün. Halihazırda birkaç oyununu satmaya devam eden şirketin yıl sonuna kadar The Walking Dead: The Final Season'ı sunması bekleniyor.