Telltale Games, LCG Entertainment İle Küllerinden Doğuyor

Geçtiğimiz yılın en bomba etkisi yaratan olaylarından bir tanesi hiç şüphesiz ki Telltale Games stüdyosuna veda etmemizdi. İlk etapta iki yüz yirmi beş çalışanı ile yollarını ayıran Amerika menşeli stüdyo, Stranger Things ve The Wolf Among Us: Season Two projelerini de iptal etmek zorunda kalmıştı. O sıralarda devam etmekte olan The Walking Dead: The Final Season ise Epic Games'in yardımıyla Skybound Games tarafından güç bela da olsa tamamlanmıştı. Bunun sonrasında, geliştirici stüdyoya tam anlamıyla veda etmiştik. Ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı. Telltale Games, oldukça uzun bir zamandan sonra küllerinden yeniden doğuyor.

Yaşanan gelişmeye göre LCG Entertainment şirketi stüdyonun varlıklarını satın almış. Şirket, Jamie Ottilie ve Brian Waddle tarafından yönetilecek olan yeni Telltale stüdyosunun katalogunun bir kısmını satacak, bunların yerine alınacak olan yeni lisansların yanı sıra Telltale Games stüdyosuyla ilişkili birkaç mülkiyete dayalı olarak yeni projelerin üzerinde çalışılacakmış.

Ottilie tarafından söylenene bakılırsa, orijinal stüdyonun geliştirici ekibinin bir kısmına baştan bağımsız çalışma rolleri verilecekmiş. İleride ise tam zamanlı pozisyonlarda yollarına devam edebileceklermiş.

Polygon tarafından yapılan röportaj sırasında konuşan Ottilie, The Wolf Among Us ve Batman gibi lisanslı mülkiyetlerin haklarına ve Puzzle Agent gibi orijinal Telltale Games oyunlarının da haklarının tamamına sahip olduklarını belirttikten sonra süresi dolmuş olan diğer lisanslar ile ilgileneceklerini de sözlerine ekledi.

Bunun yanı sıra bazı hikayelere kaldıkları yerden devam edilmesinin muhtemel olduğu söyleniyor ama görünüşe göre The Walking Dead şimdilik bunlardan bir tanesi değil. Serinin lisansları Skybound Games stüdyosuna geri dönmüştü. Gelecekte ne olur bilinmez ama şu durumda bekleyip de olacakları görmekten başka yapılabilecek bir şey yok.

Borderlands, Game of Thrones, Guardians of the Galaxy ve Minecraft lisanslarının durumu ile ilgili şu aşamada herhangi bir açıklama yapılmış değil. Bununla birlikte geçtiğimiz sene iptal edilen Stranger Things oyunu ile ilgili planlar sorulduğunda ise Jamie Ottilie lisansların Nexflix'e geri döndüğünü söylüyor. Yani şu durumda devam oyunlarının gelmesinin en yüksek ihtimal olduğu seriler Batman ve The Wolf Among Us diyebiliriz.

Her şey iyi güzel de, LCG Entertainment Telltale Games stüdyosunun haklarını niye aldı? Jamie Ottilie, konuyla ilgili olarak "Bu pazar koşulları ve Telltale'ın eski yönetiminin aldığı büyük ölçekli kararlar nedeniyle kaybedilmiş yaşatılabilir bir işti." yorumunda bulundu ve devam etti. "Hikayeler anlatan oyunlardan hoşlanıyorum ve endüstrimiz hikaye odaklı oyunlarda uzman olan bir şirkete sahip olmalı diye düşünüyorum."

Bakalım yeni Telltale Games stüdyosu bizlere ilerleyen zamanlarda neler sunacak? Her ne olursa olsun, eski stüdyonun gittiği yoldan gidilmeyecekmiş gibi görünüyor. Gelişmeleri takip edeceğiz.