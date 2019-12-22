Telltale Games Oyunlarının Yayınlanmasında Değişikliğe Gidilebilir

Gelecekteki Telltale Games oyunlarının yayınlanma sisteminde değişikliğe gidilebilir. Üst Yönetici Jamie Ottilie buna işaret ediyor.

Bildiğiniz üzere 2018 yılının sonunda beklenmedik bir şekilde kapanan Telltale Games, geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan duyuru neticesinde LCG Entertainment ile küllerinden doğmuştu. Şu anda yeni bir yönetim var ve buna bağlı olarak da oyunların bölümler halinde yayınlanma modeli değişikliğe uğrayabilirmiş gibi görünüyor. En azından geliştirilme aşamasında böyle bir değişiklik yaşanacakmış gibi görünüyor.

GameDaily.biz, Telltale Games Üst Yöneticisi Jamie Ottilie ile bir röportaj gerçekleştirdi. Bu röportaj sırasında aktarılan bilgiye bakılırsa, henüz bir model belirlenmemiş ama bölümler halinde yayınalanacak ise ilk bölüm yayınlanmadan önce bütün bölümler hazır olacakmış.

"Hikayeleri bölümler halinde yaratıyoruz ama nasıl yayınlanacakları henüz belirlenmiş değil. Buradaki önemli farkın artık bölümler halinde geliştirmeyeceğimiz olduğunu düşünüyorum." yorumunda bulundu Ottilie ve devam etti: "Eğer oyunu bölümler halinde yayınlayacaksak, bütün hepsi ilk bölüm mağazaya gelmeden önce hazır olacak."

Mevcut modelin geliştirici stüdyo açısından yararı olduğunu söylemek mümkün. Öyle ki, ilk bölümün yayınlanmasından sonra oyuncuların yaptıkları geri dönüşler ışığında kusurlu görülen bölümler sıradaki bölümlerde düzeltilerek olabilecek en iyi deneyimin sunulması sağlanabiliyor. Hatta Square Enix de bu gerekçeyle 2016 yılında çıkan HITMAN oyununda aynı sistemi uygulamaya karar vermişti.

Peki sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Telltale Games eski mantıktan kurtulmalı ve oyunu bir bütün halinde mi satışa sunmalı yoksa televizyon dizisi mantığı hoşunuza gidiyor mu?