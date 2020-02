Telltale Games ve AdHoc Studio, Yeni Projelerde Çalışıyor Olabilirler

Televizyon dizisi mantığında bölüm bölüm sunduğu hikaye odaklı oyunları ile ün salan Telltale Games, bildiğiniz gibi 2018 yılının sonlarına doğru sürpriz bir şekilde kapanmıştı. Ancak bu kapanıştan birkaç ay sonra, LCG Entertainment şirketi Amerika menşeli stüdyonun varlıklarını satın almış ve küllerinden doğurmuştu.

Gerek yeni çalışanlarından gerekse de eski çalışanların bir kısmından oluşan ekibi ile Telltale Games ve AdHoc Studio, The Wolf Among Us 2 üzerinde çalışıyor. Hatırlatma yapmak gerekirse, AdHoc Studio da eski Telltale Games çalışanlarından oluşuyor ve görünen o ki çalışmaları devam eden tek oyun bu değil.

Reddit kullanıcısı Hereitismydude, Telltale Games stüdyosunun küllerinden doğması sonrasında Reddit üzerinden yaptığı bir takım paylaşımlar ile The Wolf Among Us 2 oyununun diriltilmekte olduğunu ve The Game Awards 2019 sırasında duyurulacağını iddia etmişti. Kullanıcının bu iddiası doğru çıkmış ve bu oyun bahsi geçen şovda duyurulmuştu.

Şimdi aynı kullanıcı, Tales From the Borderlands 2 oyununun da geliştirilme aşamasında olduğunu iddia ediyor. Ancak devam oyununun duyurulmasına daha birkaç yıl olduğunu da sözlerine ekliyor. Bunun yanı sıra Gearbox Publishing ilk sezonu geri getirmek için Telltale Games ile anlaşma hazırlığındaymış.

Diğer yandan, Telltale Games ekibi The Wolf Among Us 2 oyununun geliştirilme sürecini kendileri açısından beklemeye almışlar. Şu anda diyalog ağacı dahil bütün temel mekanikler çalışır durumda ve Bigby'in mekanı, Woodlands, Business Office ve New York Street gibi mekanların hikayede yer almasına karar verilmiş olsa da hikaye tarafını halledecek olan AdHoc Studio'nun başlamasını bekliyormuş. Ekip bu bekleyiş sırasında da Poker Night 3 üzerinde çalışmaya başlamış. Söylenene göre bu oyun E3 2020 fuarında duyurulacak ve birkaç gün sonra da dijital olarak satışa sunulacak. Oyundaki bütün karakterlerin Telltale Games oyunlarında karşımıza çıkan karakterler olmalarına karar verilmiş. Bu bağlamda, Bigby Wolf, Rhys ve Fiona, Bruce Wayne ve Lee Everett gibi karakterleri görecekmişiz. Bunların yanı sıra oyunu oynayarak Borderlands 3 ve Fortnite oyunlarından çeşitli eşyalar elde edebilecekmişiz.

Hereitismydude tarafından paylaşılan bu bilgiler elbette şu anda birer iddiadan ibaret. Ne kadar doğru çıkacaklarını ise ilerleyen zamanlarda göreceğiz.