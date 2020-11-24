Sağlık Bakanlığı Temaslı Takibi Rehberinde Değişiklik Yaptı!

Sağlık Bakanlığı tarafından temaslı takibi rehberi güncellendi. Peki, “Temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyon” olarak isimlendirilen rehberde hangi değişiklikler yapıldı? Güncellenen rehber ile ilgili bütün ayrıntılar haberimizde.

Temaslı Takibi Rehberi Güncellendi

Milliyet’ten Aykut Yılmaz’ın haberine göre Sağlık Bakanlığı tarafından “Temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyon” rehberinde bazı değişiklikler yapıldı. Temaslı takibi rehberinde gerçekleştirilen güncelleme ile beraber artık sağlık çalışanları haricindeki COVID-19 pozitif olan kişilerde, enfeksiyon tablosunun iyileşmesini takip eden üç ay içerisinde ortaya çıkan koronavirüs vakası ile temas durumu, riskli temas olarak değerlendirilmeyecek ve temaslı takibi yapılmayacak.

Değişiklik yapılan rehberin “Sağlık Çalışanları Haricinde Kalan Temaslı Takibi” isimli bölümünde, “Kesin veya olası Kovid-19 enfeksiyonu olan bir kişi ile damlacık enfeksiyonuna yönelik korunma önlemleri alınmadan yakın temas etmiş olan kişiler, son temaslarından sonraki 14 gün boyunca; özellikle ateş ve solunum semptomları açısından telefon ile sorgulanarak izlenmeli, gerekir ise ev ziyareti yapılmalıdır” ifadesi yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen “Temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyon” rehberinde şu ifadeler de bulunuyor:

“Temaslı değerlendirilmesi yapılırken, Kovid-19 vakasının PCR testi alınmasından veya semptom başlangıcından önceki 48 saatlik süre içindeki temaslıları değerlendirmeye alınır. Kesin Kovid-19 tanısı alan kişilerde, enfeksiyon tablosunun iyileşmesini takip eden 3 ay içerisinde gerçekleşen Kovid-19 vakası ile temas durumu, riskli temas olarak değerlendirilmez ve temaslı takibi yapılmaz.” “Bu kişilerin 3 ay sonrasında gerçekleşen Kovid-19 vakası ile temasları değerlendirmeye alınarak temaslı listelerine dahil edilir. Bilinen bir immün süpresif hastalık tablosu olan ve ya immünsüpresif ilaç kullanan kişiler bu kapsamda değerlendirilmez ve süreye bakılmaksızın tüm Kovid-19 vakası ile temasları değerlendirmeye alınır.”

Koronavirüs Aşısı Ücretsiz Yapılacak mı?

Geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı söyleşiyi köşe yazısında yer vermişti. Köşe yazısına göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Pek çok ülke gibi (mesela Japonya, İngiltere) bizde de aşının ücretsiz uygulanacağı düşüncesindeyim” ifadelerini kullanmıştı ve açıklamasına şu şekilde devam etmişti: