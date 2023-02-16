Deprem Sonrası BDDK Kararı: Temassız Alışverişte Şifre Zorunluluğu!

Teknolojinin gelişmesi hayatın pek çok alanında insanlara sayısız kolaylık sağlıyor ancak bu kolaylıklar bazen kötü niyetli kişilerin emellerine alet olabiliyor. Kredi kartlarının hayatımıza girmesinden uzun yıllar sonra kullanıma sunulan temassız işlemlerde şifre girmeme geçici olarak sona eriyor.

Kredi kartları ile yapılan temassız alışverişler birçoğumuz için oldukça zamandan tasarruf ettien bir eylem ancak güvenlik açısından zaafiyetlere yol açabileceği uzun süredir konuşulan bir durum. Pandemi dönemiyle artışa geçen temassız kullanımla ilgili yeni gelişme artık bugünden sonraki ilk temassız alışverişinizde şifre girmenizi zorunlu tutuyor.

Temassız İlk Alışverişte Şifre Zorunluluğu

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremin ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, depremzedelerin kartlarının kötü niyetli kişilerin eline geçmesi ihtimaline karşılık temassız olarak yapılacak ilk alışverişlerde şifre zorunluluğu getirme kararı aldı.

Bu kararla birlikte daha önce temassız alışveriş yapıp yapmadığınıza bakılmaksızın, bir sonraki alışverişinizde mecburi olarak şifre girmek zorunda kalacaksınız. Şifre ile alışverişi tamamladığınız takdirde ise sonraki temassız alışverişlerinizde hiçbir şifre aşamasıyla karşılaşmayacaksınız.

Bu önlemin kötü niyetli kişilerin depremzedelerin kartlarıyla alışveriş yapmasını engellemek adına yeterli olacağı düşünülüyor.