Temassız Ödemelerde İşlem Limiti Artırılıyor

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), şifresiz olarak yapılabilen temassız ödeme işlemleri limitinin 1 Ağustos'tan itibaren artırılacağını duyurdu.

Temassız Ödeme İşlem Limiti Ne Kadar Olacak?

BKM tarafından yapılan açıklamada ödemelerin çok daha hızlı ve kolay yapılmasına olanak sağlayan temassız ödemelere gösterilen ilgi ve güven giderek arttığı söylendi.

1 Ağustos 2019 itibarıyla alışverişlerde kartlar ve mobil cihazlarla yapılan temassız ödeme limiti 90 TL'den 120 TL'ye yükseltilecek. Temassız ödemeler 120 TL'ye kadar şifresiz, 120 TL'nin üzerinde ise şifreli olarak yapılabilecek.

BKM Genel Müdür Yardımcısı Celal Cündoğlu, son bir yılda en çok temassız işlem yapılan sektörleri açıkladı. Celal Cündoğlu açıklamasında şunları söyledi:

"En çok temassız işlem yapılan sektörler sırasıyla market, yemek, gıda, ulaşım ve akaryakıt. Geçen yıl özellikle ulaşım ve akaryakıt sektörlerinde temassız işlem adetlerinin arttığını ve böylelikle bu iki sektörün en çok temassız işlem yapılan ilk 5 sektör arasında yerlerini aldığını gözlemliyoruz."

Celal Cündoğlu, Mart 2019 sonu itibarıyla günlük 1 milyon seviyesinde olan temassız işlemin yüzde 30 artışla haziran sonunda 1,3 milyon adede, aylık temassız işlem cirosunun da yüzde 26 artışla 1,3 milyar liraya ulaştığını duyurdu.

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