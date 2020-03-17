Temassız Ödemelerde Şifresiz İşlem Limiti 250 TL'ye Yükseltildi

BKM, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Dünya Sağlık Örgütü’nün virüslerin kağıt/bozuk paralar ile yayılabileceğini söylemiş ve temassız kart kullanılmasının önermişti. Temassız ödemeler, hızlı ve güvenli olmasının yanında hijyenik olmasıyla da öne çıkıyor ancak temassız ödeme limiti oldukça düşük. Bu konuda önemli bir gelişme yaşandı!

Nakit paralar elden ele geçerek virüs ve bakterilerin yayılma riskini artırıyor. Kredi kartlarının temassız özelliği sayesinde alışverişler güvenli bir şekilde gerçekleştiriliyor. Ancak bilindiği üzere temassız ödemelerde çalınma riskine karşı limit düşük tutuluyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, temassız ödeme limitinin yükseltildiğini açıkladı. 18 Mart Çarşamba gününden itibaren temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 250 Türk Lirası. Yoğun talep nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.

Yemeksepeti ve Banabi, geçtiğimiz günlerde yemek teslimatlarını temassız şekilde gerçekleştirilmek adına harekete geçmişti. Nevzat Aydın, “Sağlık ve hijyene fazlasıyla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde lütfen siparişlerinizi ‘Temassız Teslimat’ ile sipariş edip ‘Online Kredi Kartı’ ile ödeyiniz.” demişti.