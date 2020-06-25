Temmuz 2020 Games With Gold Oyunları Duyuruldu

Microsoft, Temmuz ayında Xbox Live Gold aboneleri için sunulacak olan Games With Gold oyunlarını duyurdu. Seçilen dört oyun, ay başından itibaren indirmeye sunulacak.

Yeni Games With Gold Oyunları Hangileri?

Xbox Wire üzerinden yapılan açıklamaya göre Xbox 360 sahipleri Juju ve Saints Row 2 oyunlarını, Xbox One sahipleri ise bu iki oyuna ek olarak Dunk Lords ve WRC 8 FIA World Rally Championship oyunlarını indirebilecekler. Gelin isterseniz bu oyunların detaylarına tek tek bakalım.

WRC 8 FIA World Rally Championship (1 - 31 Temmuz 2020) - Xbox One

Kylotonn tarafından geliştirilmiş ve Bigben Interactive tarafından da yayınlanmış olan WRC 8 FIA World Rally Championship, yepyeni bir kariyer modu ile geliyor. Elli farklı takım, on dört kadar ralli ve yüzün üstünde etap ile son derece zengin bir içerik sunulacak. Bunların yanı sıra artık yarış takviminizi yönetebilecek, AR-GE çalışmaları, kadro oluşturma ve yönetimini gerçekleştirebileceksiniz. Çok oyunculu modda ise haftalık görevler ve eSpor rekabetleri sizleri bekleyecek.

Dunk Lords (16 Temmuz - 15 Ağustos 2020) - Xbox One

Dunk Lords, ikiye iki oynanan ve özel hareketler, çılgın smaçlar ve oynanışa etki eden ekipmanların olduğu bir basketbol oyunu. Aralarından seçim yapabileceğiniz, her birinin kendisine özgü özel atakları ve yetenekleri olan yirmi basketbolcu arasından seçim yapacak ve çeşitli tehlikeler ile dolu sahalarda rakibinizi yenmeye çalışacaksınız.

Saints Row 2 (1 - 15 Temmuz 2020) - Xbox 360 ve Xbox One

Orijinal oyundan yedi yıl sonraki bir zamanda geçen Saints Row 2 oyununda, kendimizi hem tanıdık hem de tuhaf bir Stilwater şehirnde bulunuyoruz. Hedef ise şehrin yasal kralları olan Saints birliğini geri getirmek ve haksızlık edenlerden intikam almaktır. Ne var ki bu yolda oldukça zorlu bir mücadele de beklemektedir.

Juju (16 - 31 Temmuz 2020) - Xbox 360 ve Xbox One

Hikaye Juju ve Peyo ikilisinin etrafında dönüyor. Karakterlerimiz Juju'nun babasını ve dünyayı eski bir şeytandan kurtarabilmek için zorlu bir yolculuğa çıkıyorlar. Senaryo boyunca devasa düşmanlar ile yapacağınız tehlikeli savaşlar da sizi bekliyor olacak.