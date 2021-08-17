Temmuz 2021 En Çok İndirilen Mobil Oyunlar Açıklandı

Temmuz 2021 en çok indirilen mobil oyunlar belli oldu. Peki, 2021 yılının temmuz ayında en çok hangi mobil oyunlar indirildi? Sensor Tower tarafından yayımlanan listeye ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Temmuz 2021 En Çok İndirilen Mobil Oyunlar Neler?

PUBG Mobile Count Masters My Talking Angel 2 Trading Master 3D Bridge Race Hair Challenge Subway Surfers Fidget Trading 3D Garen Free Fire Roblox

Sensor Tower tarafından paylaşılan rapora göre temmuz ayında en çok indirilen mobil oyun PUBG Mobile oldu. Tencent tarafından geliştirilen battle royale oyunu, yıllar önce çıkmasına rağmen günümüzde hala popülerliğini devam ettiriyor.

Paylaşılan listenin ikinci sırasında 24,4 milyon indirme sayısı ile Count Masters yer aldı. Tap2Play tarafından mobil oyun, toplam indirme sayısının yüzde 10,6'sını Amerika Birleşik Devletleri'nden, yüzde 7'sini ise Hindistan'dan elde etti. Count Masters, haziran ayında dünya genelinde en çok indirilen oyun olmayı başarmıştı.

Outfit7 tarafından geliştirilen My Talking Angela 2 isimli yapım, listenin üçüncü sırasında yer aldı. Dördüncü sırada FollowCircles tarafından geliştirilen Trading Master 3D yer alırken beşinci sırada ise Bridge Race konumlandı. Altıncı sırada Hair Challenge yer alırken yedinci sırada ise sonsuz koşu türündeki Subway Surfers bulunuyor.

Temmuz 2021 en çok indirilen mobil oyunlar listesinin sekizinci sırasında MagicLab tarafından geliştirilen Fidget Trading 3D bulunuyor. Popüler battle royale oyunu Garena Free Fire, Sensor Tower tarafından paylaşılan listenin dokuzuncu sırasında yer aldı. Roblox ise listenin son sırasında konumlandı.

Paylaşılan bilgilere göre temmuz ayında App Store ve Google Play Store isimli uygulama mağazalarında toplamd 4,7 milyar mobil oyun indirildi. Bu, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,3'lük bir düşüşün yaşandığını gözler önüne seriyor.

Temmuz 2021 App Store’un En Fazla İndirilen Mobil Oyunları

Count Masters Trading Master 3D Fidget Trading 3D Roblox PUBG Mobile Subway Surfers My Talking Angela 2 Run Rich 3D Call of Duty: Mobile Honor of Kings

Temmuz 2021 Google Play’in En Fazla İndirilen Mobil Oyunları