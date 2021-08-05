Temmuz 2021 En Çok İndirilen Uygulamalar Açıklandı

Temmuz 2021 en çok indirilen uygulamalar paylaşıldı. Sensor Tower'ın yayımlamış olduğu yeni raporla 2021 yılının temmuz ayında dünya genelinde en fazla indirme sayısına ulaşan uygulamalar belli oldu. Peki, geçtiğimiz ay en çok hangi uygulamalar indirildi?

Temmuz 2021 En Çok İndirilen Uygulamalar Listesi

TikTok Facebook Instagram Messenger WhatsApp Snapchat Zoom Telegram CapCut Google Meet

Sensor Tower, yayımladığı rapor ile birlikte 2021 yılının temmuz ayında en çok indirilen uygulamalarını duyurdu. Yayımlanan rapora göre milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya uygulaması TikTok temmuz ayında da büyük bir başarının altına imza attı.

Popüler sosyal medya platformu TikTok, 63 milyondan fazla indirme ile en fazla indirilen uygulama oldu. Uygulama, toplam indirme sayısının yüzde 15'ini Çin'den yüzde 9'unu ise Amerika Birleşik Devletleri'nden elde etti.

Facebook, 53 milyonu aşkın indirme ile Temmuz 2021'de en çok indirilen ikinci uygulama oldu. Büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya uygulaması, toplam indirme sayısının yüzde 27'sini Hindistan'dan yüzde 7'sini ise Amerika Birleşik Devletleri'nden elde etti.

Paylaşılan listenin üçüncü sırasında görüntü tabanlı sosyal medya hizmeti Instagram yer alırken dördüncü sırasında ise dünya genelinde çok popüler bir sosyal medya platformu olan Facebook'un anlık mesajlaşma hizmeti Messenger konumlandı.

Beşinci sırada güncellenen gizlilik sözleşmesi ile sık sık gündeme gelen WhatsApp Messenger yer alırken altıncı sırada ise sosyal medya hizmeti Snapchat konumlandı. Video konferans uygulaması Zoom, paylaşılan listenin yedinci sırasında yer aldı.

Anlık mesajlaşma uygulaması Telegram, en çok indirilen uygulamalar listesinin sekizinci sırasında bulunuyor. Dokuzuncu sırada video düzenleme uygulaması CapCut konumlanırken onuncu sırada ise Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devinin video konferans hizmeti Google Meet konumlandı.

Temmuz 2021 App Store’da En Fazla İndirilen Uygulamalar

TikTok YouTube Instagram WhatsApp Messenger Facebook Taobao Google Maps Messenger CapCut Gmail

Temmuz 2021 Play Store'da En Fazla İndirilen Uygulamalar