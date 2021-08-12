Temmuz 2021 En Çok Kazanan Mobil Oyunlar Açıklandı

Temmuz 2021 en çok kazanan mobil oyunlar belli oldu. Sensor Tower tarafından paylaşılan rapora göre Tencent tarafından geliştirilen PUBG Mobile, oldukça büyük bir başarının altına imza attı. Peki, geçtiğimiz ayın en fazla kazanan mobil oyunları neler? Paylaşılan listeye dair tüm detaylar haberimizde.

Temmuz 2021 En Çok Kazanan Mobil Oyunlar Listesi

PUBG Mobile Honor of Kings Genshin Impact Pokemon GO Roblox Coin Master Candy Crush Saga Uma Musume Pretty Derby Garena Free Fire Three Kingdoms Tactics

Sensor Tower, 2021 yılının temmuz ayında en çok hasılat elde eden mobil oyunların listesini paylaştı. Paylaşılan listenin ilk sırasında Tencent tarafından geliştirilen PUBG Mobile yer aldı. Temmuz ayında 299 milyon dolar kazanmayı başaran mobil oyun, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,7 oranında büyümeyi başardı.

Battle royale türünün en başarılı örneği olan PUBG Mobile, temmuz ayındaki kazanç miktarının yaklaşık yüzde 68,4'ünü Çin’den, yüzde 6,7'sini Amerika Birleşik Devletleri'nden ve yüzde 6'sını Türkiye'den elde etti.

Paylaşılan listenin ikinci sırasında Tencent tarafından geliştirilen Honor of Kings bulunuyor. Dünya genelinde çok popüler olan mobil oyun, 231.2 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı. 26 Kasım 2015 tarihinde çıkışını gerçekleştiren Honor of Kings, elde ettiği kazancın yüzde 94,7'sini Çin'den, yüzde 2'sini ise Tayvan'dan elde etti.

Listenin üçüncü sırasında miHoYo tarafından geliştirlen Ghenshin Impact isimli yapım yer alırken dördüncü sırada ise artırılmış gerçeklik türündeki Pokemon GO konumlandı. Özellikle son dönemde çok büyük bir popülerliğe sahip olan Roblox ise beşinci sırada bulunuyor.

Temmuz 2021 App Store’un En Fazla Kazanan Oyunları

PUBG Mobile Honor of Kings Genshin Impact Roblox Pokemon GO Three Kingdoms Tactics Fantasy Westward Uma Musume Pretty Derby Candy Crush Saga Rise of Kingdoms

Temmuz 2021 Google Play'in En Fazla Kazanan Oyunları