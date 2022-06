Temmuz Ayı Ücretsiz PlayStation Plus Oyunları Sızdırıldı

Temmuz 2022'nin ücretsiz PlayStation Plus Essential oyunları, her zamanki gibi PlayStation Plus oyunlarını erkenden oyuncularla paylaşan billbil-kun tarafından paylaşıldı. Temmuz ayında verilecek oyunlara bakılırsa Sony, yeni PlayStation Plus sistemine geçse de hız kesmeden kaliteli oyunları oyunculara ulaştırma hedefine devam ediyor.

Eylül 2021'den bu yana neredeyse her ay PlayStation Plus ile verilen ücretsiz oyunları doğru bir şekilde sızdıran Dealabs kullanıcısı billbil-kun, Temmuz ayında hizmete gelecek yeni oyunları da açıkladı.

Yeni ücretsiz oyunlar arasında en dikkat çekenlerin The Dark Pictures serisinin ilk oyunu Man of Medan ile Crash Bandicoot 4 gibi gözüküyor. Billbil-kun'a göre, 5 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri ​​arasında oynanabilecek 3 ücretsiz PlayStation Plus oyunu şunlar olacak:

Crash Bandicoot 4: It’s About Time (PS5/PS4)

The Dark Pictures: Man of Medan (PS4)

Arcadegeddon (PS5/PS4)

Sony Yeni PlayStation Sistemi ile Ücretsiz Oyunlar Vermeye Devam Ediyor

PlayStation Plus Essential, oyuncuların her ay birkaç "ücretsiz" oyuna erişebildiği temel PlayStation Plus abonelik hizmetinin yeni sistemdeki adı.

Oyuncular, PlayStation Plus Essential'a (veya daha yüksek bir katmana) abone olmaya devam ettikleri sürece, aylık dönemin sonunda artık ücretsiz şekilde talep edilemedikten sonra bile bu oyunları oynamaya devam edebilirler. Abonelikleri sona erdiğinde ise yeniden abone olana kadar bu oyunları oynayamazlar.

Unutmadan belirtelim, Haziran ayının ücretsiz PlayStation Plus oyunları 4 Temmuz'a kadar talep edilebilir durumda. Bunlar God of War, Naruto to Boruto: Shinobi Striker ve Nickelodeon All-Star Brawl.