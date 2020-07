Temmuz Ayı Yeni Xbox Game Pass Oyunları Duyuruldu

Microsoft, Temmuz ayının yeni Xbox Game Pass oyunları için duyuruyu gerçekleştirdi. Eğer aktif bir aboneliğiniz varsa, birbirinden kaliteli oyunlara ek bir ücret ödemeden erişim sağlayabileceksiniz.

Temmuz Ayı Yeni Xbox Game Pass Oyunları Neler?

Xbox Wire üzerinden yapılan açıklamaya bakılırsa, Carrion, Forager, Golf With Your Friends, Grounded, Mount & Blade: Warband, Nowhere Prophet, The Touryst ve Yakuza Kiwami 2, servise katılan yeni oyunlar olacaklar. Gelin isterseniz bu oyunların detaylarına bir göz atalım.

Forager (16 Temmuz 2020) - PC ve Xbox One

Forager, Stardew Valley, Terraria ve Zelda gibi araştırma, tarım ve üretim oyunlarından esinlenilerek geliştirilmiş 2B açık dünya oyunu. Küçük bir noktadan başlayacak ve üssünü, becerilerini ve ekipmanlarını geliştireceksiniz. Bu esnada arkadaş ağınız kadar düşman ağınız da genişleyecek. Buna bağlı olarak da geleceğiniz şekillenecek.

Mount & Blade: Warband (16 Temmuz 2020) - Xbox One

Savaşlardan dolayı paramparça olmuş olan bir diyarda, tecrübeli askerlerden bir ordu kuracak ve daha sonra da zorlu bir mücadele gireceksiniz. Kalradya Tahtı için düşmanlarınıza meydan okuyarak topraklarınızı genişletmeye çalışacaksınız.

Carrion (23 Temmuz 2020) - PC ve Xbox One

Carrion oyununda, bu defa kökeni bilinmeyen bir yaratığın rolünde olacaksınız. Tesis boyunca korku ve paniğin dalga dalga yayılmasına sebep olmak için sizi mahkum edenlerin izini sürecek ve bertaraf edeceksiniz. Tesisi tarumar ederken bir yandan da daha etkili yetenekler kazanacağınız evrim aşamalarından geçeceksiniz.

Golf With Your Friends (23 Temmuz 2020) - PC

Golf With Your Friends, golften hoşlanan arkadaşlarınız ile eğlenceli vakit geçirebileceğiniz bir oyun. Mayıs ayında satışa sunulan Golf With Your Friends, çevrimiçi çok oyunculu modda on ikiye kadar oyuncu desteği sunuyor. Birçok farklı sahanın yanı sıra klasik, Hoops ve Hockey olmak üzere üç farklı mod ve özelleştirme sistemi de bulunuyor.

Grounded (28 Temmuz 2020) - PC ve Xbox One

Karakterlerin karınca boyutuna kadar küçüldüğü farklı bir dünyada geçecek olan Grounded, hem çevresel hem de hikaye anlatımıyla ilerleyen bir oyun olacak. Bir yandan hayatta kalmak için devasa düşmanlar ile savaşırken bir yandan da işe yarar şeyleri toplayacak, günlük yaşamda karşınıza çıkacak olan objeler ile üs kuracak, hayat kurtaracak kaynaklar arayacak ve doğa ile ortak yaşam sürdüreceksiniz.

Nowhere Prophet (30 Temmuz 2020) - PC ve Xbox One

Sharkbomb Studios tarafından geliştirilmiş olan Nowhere Prophet oyununda, dışlanmışlar ve sığınmacılardan oluşan bir grubun son umudu olacaksınız. Sıra tabanlı kart dövüşü türündeki oyunda, grubunuzu çorak arazi boyunca ilerletmeye ve gizemli Crypt'e ulaştırmaya çalışacaksınız.

The Touryst (30 Temmuz 2020) - PC ve Xbox One

Eğer aksiyon, macera ve bulmaca ögelerinin bir araya geldiği bir oyun arıyorsanız The Touryst tam size göre olabilir. Oyun Monument Islands üzerinde geçiyor. Ne yapacağınız ise size kalmış. İster yüzebilir, ister denizin derinliklerine dalabilirsiniz. Tabii ki hepsi bu kadarla sınırlı değil. Öyle ki, atari salonuna gidebilir, alışveriş yapabilir, plaj partisinde dans edebilir, sörf yapabilir veya eski gizemli anıtlar hakkında bilgisi olan yaşlı bir başka turist ile de konuşabilirsiniz.

Yakuza Kiwami 2 (30 Temmuz 2020) - PC ve Xbox One

Gerçekleştirilen bir suikast, Tojo Clan ve Omi Alliance arasındaki bir çatışmanın fitilini ateşlemek üzeredir. Kazuma Kiryu olarak Osaka şehrindeki Sotenbori bölgesine gidip, düşman klanlar arasında sükunet sağlamak durumundasınız. Ne var ki Ryuji Goda, savaşı başlatmak için elinden geleni yapacaktır.

Bu ay Xbox Game Pass servisinden üç oyun daha ayrılacak. Microsoft tarafından verilen bilgiye göre 31 Temmuz 2020 tarihinde RiME ve The Banner Saga 3 hem PC hem de Xbox One tarafında, Ashes Cricket ise Xbox One tarafında servisten ayrılacak oyunlar olacaklar.