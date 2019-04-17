Temmuz Ayında Britanya'da Porno İzlemeye Yaş Sınırı Gelecek

Britanya, bugün yaptığı açıklamayla birlikte uzun süredir tartışmalara konu olan porno sitelere yaş sınırı kararını uygulamaya alacağı tarihi duyurdu. Yapılan duyuruyla yaş sınırı uygulamasının 15 Temmuz tarihinde başlayacağı belirtildi.

“Porno engeli” olarak anılan yasa sonrasında hükümet yetkilileri, PornHub gibi sitelerin üst şirketi MindGeek’ten, sitelerine girecek kişilerin yaşlarının 18’den büyük olduğunu doğrulamasını istemişti. Bunu yapamayan internet sitelerinin ise Birleşik Krallık’ta erişimlerinin engelleneceği söylenmişti.

Yaklaşık bir yıldan uzun süredir gündemde olan yasaklama yasası, porno sitelerini yöneten şirketler ile tartışılıyordu. Tartışma yasasının iptalinden ziyade, kullanıcıların yaşlarının nasıl doğrulanacağı üzerineydi. Bunun için birçok farklı seçenek masaya yatırılırken, hangi sistemin kullanılacağı ise henüz net şekilde açıklandı.

Daha önce kullanıcılara sadece internet sitelerine girdiklerinde yaşları soruluyordu. 15 Temmuz tarihinden sonra sitelere erişmek isteyen kullanıcılardan, devlete ait sistemlere bağlantı gönderilebileceği ifade edildi.

Böylesine bir sistemin internet sitelerine yerleştirilmesinin ise güvenlik sorunları çıkarabileceği aktarıldı. Fişlemelerin yapılmasının muhtemel olmasının kişisel verilerin korunmasına karşı tehditler oluşturduğu bildirilirken, sistemin güvenliğinin artırılması adına çalışmaların sürdüğü dile getirildi.