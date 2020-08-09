Temmuz Ayının En Çok İndirilen Uygulamaları Açıklandı

Akıllı telefonların ve tabletlerin yaygınlaşması ile birlikte uygulamalar artık hayatımızın temel bir parçası haline geldi. Bu durum, uygulama indirme sayılarının önemli ölçüde artmasına neden oldu. Peki, en çok hangi uygulamalar indiriliyor? Temmuz ayının en çok indirilen uygulamaları belli oldu. Listenin ilk sırasında yer alan uygulama dikkat çekiyor.

Temmuz Ayının En Çok İndirilen Uygulamaları Neler?

Yeni tip koronavirüs salgını ile birlikte video konferans uygulamalarının kullanım oranı önemli ölçüde arttı. Bu sebepten ötürü geçtiğimiz ayın en çok indirilen uygulamalar listesinde video konferans uygulmalarının yer alması şaşırtmıyor ancak listenin ilk sırasındaki uygulama insanların şaşırmasına neden oldu.

Araştırma şirketi Sensor Tower tarafından paylaşılan rapora göre geçtiğimiz ayın en çok indirilen uygulamaları listesinde ilk sırada kullanıcıların kısa video oluşturabilmesine olanak sağlayan TikTok yer alıyor. İlk sırada TikTok uygulamasının yer alması oldukça ilginç bir durum çünkü TikTok'un geçtiğimiz aylarda veri skandalı ile gündeme gelmişti ve Hindistan'da yasaklanmıştı. Donald Trump yönetimi ise TikTok'u ABD'li kullanıcıların verilerini Çin'e vermekle suçluyor.

Geçtiğimiz ayın en çok indirilen uygulamalar listesinin ikinci sırasında Facebook yer alırken üçüncü sırada popüler video konferans uygulaması Zoom bulunuyor. Listenin dördüncü sırasında geçtiğimiz günlerde Reels özelliği gelen Instagram yer alırken beşinci sırada ise anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp bulunuyor. Listenin tamamı şu şekilde:

1. TikTok

2. Facebook

3. Zoom

4. Instagram

5. WhatsApp Messenger

6. Facebook Messenger

7. Google Meet

8. Snack Video

9. Likee

10. Telegram

Temmuz ayında App Store üzerinden en çok indirilen uygulamalar listesinde ilk sırada TikTok yer alırken ikinci sırada YouTube bulunuyor. Listenin üçüncü sırasında Instagram yer alırken dördüncü sırada ise video konferans uygulaması Zoom bulunuyor. Listenin tamamı şu şekilde:

1. TikTok

2. YouTube

3. Instagram

4. Zoom

5. WhatsApp Messenger

6. Facebook

7. Facebook Messenger

8. Google Maps

9. Pinduoduo

10. Gmail

Temmuz ayında Google Play Store üzerinden en çok indirilen uygulamalar listesinde ilk sırada TikTok yer alırken ikinci sırada ise Facebook bulunuyor. Listenin üçüncü sırasında Zoom yer alırken dördüncü sırada ise anlık mesajlaşma platformu WhatsApp bulunuyor. Listenin tamamı şu şekilde:

1. TikTok

2. Facebook

3. Zoom

4. WhatsApp Messenger

5. Instagram

6. Google Meet

7. Facebook Messenger

8. Snack Video

9. Likee

10. Telegram