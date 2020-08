Temmuz Ayının En Popüler Netflix İçerikleri Belli Oldu

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde insanlar vakitlerinin büyük bir kısmını dijital yayın platformu Netflix üzerinden film ve dizi izleyerek geçiriyor. Peki, Temmuz ayında en çok hangi dizi ve filmler izlendi? Temmuz ayının en poüpler Netflix içerikleri belli oldu. En popüler Netflix içerikleri ile ilgili detaylar haberimizde.

ABD'de Temmuz Ayının En Popüler Netflix İçerikleri Neler?

Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan dijital yayın platformu Netflix, geçtiğimiz haftalarda Play Store indirme sayısı bir milyara ulaşmıştı. Netflix, özellikle salgın döneminde en çok tercih edilen dijital yayın platformları arasında yer alıyor. Peki, geçtiğimiz ay en fazla hangi dizi ve filmler izlendi?

Amerika Birleşik Devletleri'nde Temmuz ayının en popüler filmleri listesinde 2012 yapımı animasyon filmi olan The Lorax ilk sırada yer alıyor. Listenin ikinci sırasında 2020 yapımı aksiyon fantastik türündeki The Old Guard isimli süper kahraman filmi bulunuyor. Listenin üçüncü sırasında ise 2020 yapımı romantik komedi türündeki Desperados filmi yer alıyor. Listenin tamamı şu şekilde:

1. The Lorax

2. The Old Guard

3. Desperados

4. 365 Days

5. How Do You Know

6. Fatal Affair

7. Despicable Me

8. Patriots Day

9. The Town

10. Only

Amerika Birleşik Devletleri'nde Temmuz ayının en popüler dizileri listesinde Unsolved Mysteries yer alırken ikinci sırada ise Down to Earth with Zac Efron bulunuyor. Listenin üçüncü sırasında Nun Areala isimli çizgi romanın uyarlaması olan Warrior Nun dizisi yer alırken dördüncü sırada ise Cursed bulunuyor. Listenin tamamı şu şekilde:

1. Unsolved Mysteries

2. Down to Earth with Zac Efron

3. Warrior Nun

4. Cursed

5. Floor is Lava

6. Dark Desire

7. The Baby-Sitters Club

8. The Last Dance

9. Jeffrey Epstein: Filthy Rich

10. Fear City: New York vs The Mafia

Dünya Genelinde Temmuz Ayının En Popüler Netflix İçerikleri

Dünya genelinde Temmuz ayının en popüler filmleri listesinde 365 Days filmi yer alırken ikinci sırada ise aksiyon fantastik türündeki The Old Guard filmi bulunuyor. Listenin üçüncü sırasında romantik komedi türündeki Desperados yer alırken dördüncü sırada ise 2018 yapımı romantik komedi türündeki MILF filmi yer alıyor. Listenin tamamı şu şekilde:

1. 365 Days

2. The Old Guard

3. Desperados

4. MILF

5. The Kissing Booth 2

6. Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

7. Fatal Affair

8. The Kissing Booth

9. Feel the Beat

10. The F**k-It List

Dünya genelinde Temmuz ayının en popüler dizileri listesinde ilk sırada Dark dizisi yer alırken ikinci sırada ise çizgi roman uyarlaması olan Warrior Nun dizisi bulunuyor. Listenin üçüncü sırasında Cursed yer alırken dördüncü sırada ise Unsolved Mysteries bulunuyor. Listenin tamamı şu şekilde:

1. Dark

2. Warrior Nun

3. Cursed

4. Unsolved Mysteries

5. Dark Desire

6. Snowpiercer

7. Down to Earth with Zac Efron

8. All For Love

9. It’s Okay to Not Be Okay

10. The Business of Drugs