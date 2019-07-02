Temmuz Ayının PlayStation Plus Oyunlarında Son Dakika Değişikliği

Geçtiğimiz hafta içinde yapılan duyuru ile Temmuz ayının PlayStation Plus oyunları ortaya çıkmıştı. Duyuruyu yapan Sony, yeni ayda ücretli abonelik servisi üzerinden abonelere Pro Evolution Soccer 2019 ve Horizon Chase Turbo oyunlarının sunulacağını öğrenmiştik. Ancak bugün beklenmedik bir son anda değişikliği yaşandı. Yaşanan değişikliğe göre Temmuz ayı içerisinde Pro Evolution Soccer 2019 yerine artık Detroit: Become Human oyununu ücretsiz indirebileceksiniz.

Açıkçası böylesi bir değişikliği daha önceden görmüşlüğümüz olmamıştı. Haliyle oldukça büyük bir sürpriz oldu demek yerinde olur. Bilhassa Pro Evolution Soccer 2019 oyunundan hoşnut olmamış oyuncular için son dakikada gelen galibiyet kadar sevindirici bir haber olmuştur hiç şüphesiz ki.

Quantic Dream tarafından geliştirilmiş olan Detroit: Become Human, geçtiğimiz senenin Mayıs ayı içerisinde PlayStation 4 için özel olarak satışa sunulmuştu. 2038 yılındaki Detroit şehrinde geçen oyunda insanlar ile insansı robotların (android) ortak yaşamı konu alınıyordu. Senaryonun akışına göre dönüşümlü olarak Connor, Kara ve Markus karakterlerini yönettiğimiz oyunda, geliştirici stüdyonun önceki oyunlarında olduğu gibi verdiğimiz her bir karar hem gidişata hem de finale etki ediyor.