Temple Run 2 Play Store'da Rekor Kırdı

Beş yıl önce Android kullanıcıları için Play Store'a sunulan ve büyük ilgi toplayan Temple Run 2, bugün itibarıyla Android'de kendi rekorunu kırmayı başardı. Play Store'da 500 milyon indirme sayısına ulaşan oyun, pek çok oyuncunun telefonda oynadığı ilk oyunlardan biri olmasıyla hatırlanıyor.

İlk olarak iOS platformuna sürülen ve iOS'ta bir hayli dikkat çeken Temple Run, daha sonra 2012 yılının ortalarında Android pazarına da sunulmuştu. Hem Android'de hem de iOS'da sevilerek oynanılan oyunun yapımcısı Imangi Studios, bir yıldan daha kısa sürede yepyeni bir Temple Run oyununu tanıtmıştı. Oyuna çok sayıda yenilik ve farklı karakterler getiren yapımcı, Play Store'da güzel bir rakama ulaşmayı başardı.

UC Browser, My Talking Tom, Snapchat ve Gboard gibi popüler uygulamalarla aynı seviyede indirme sayısına ulaşan Temple Run 2, çıkarıldığı günden bu yana güncelleme almasıyla da oyuncuların daha sevdiği bir oyun haline geldi. Çünkü ortalama beş yıldır pazarda olan ve hala güncelleme alan oyunların sayısı gerçekten çok az.

Kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan oyundaki 'uygulama içi satın alma' içeriklerinin tamamı 100 dolara kadar çıkabiliyor.

Play Store üzerinde 500 milyon indirmeyi geçen Temple Run 2, ortalama 8 milyon kişi tarafından oylanmış ve 4.3 puana layık görülmüş. Peki ya siz Temple Run 2 hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.