Tencent, 5 Yıl Daha NBA'in Dijital Medya Ortağı Olacak

National Basketball Association (NBA) ile Çinli teknoloji devi Tencent arasındaki ortaklığın beş yıl da uzatıldığı açıklandı. İki taraf arasındaki yeni anlaşma 2024-25 sezonunun sonuna kadar sürecek.

Shenzhen merkezli bilişim şirketi Tencent, önümüzdeki beş yıl boyunca NBA’in resmi dijital medya ortağı olmaya devam edecek.

Yeni anlaşmaya göre, qq.com, Tencent Sports, Tencent News, Tencent Video, QQ, Weixin dahil Tencent bünyesindeki tüm dijital platformlarda NBA ile ilgili içerikler yer alacak.

Yenilikçi reklam kampanyaları ve etkileşimli hayran etkinlikleri gibi pek çok içeriğe imza atacak olan Tencent, Çin'in en popüler sosyal medya, müzik ve oyun servislerini kullanmayı da ihmal etmeyecek.

NBA Komiseri Adam Silver, “Tencent platformlarının muazzam erişimi ve popülaritesi, Çin'de basketbolun büyümesinde itici güç oldu. Ülke genelinde NBA hayranları ile olan bağlarımızı derinleştirmeyi dört gözle bekliyoruz” dedi.

2009'dan beri NBA'nin dijital medya ortağı olan Tencent, 2015 yılından bu yana NBA’deki tüm maçları canlı olarak yayınlıyor. Geçen sezon Çin'de yaklaşık 500 milyon kişi, NBA müsabakalarını Tencent'in platformlarından takip etti.