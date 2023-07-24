Tencent Büyümeye Devam Ediyor: Bir Şirketle Daha Anlaştı!

Dünya çapında çeşitli şirketlerle ortaklıkları bulunan Tencent bunlara bir yenisini daha eklemek üzere. Techland'ın kurucusu Pawel Marchewka bugün yayımladığı bir mesajda "Tencent şu anda Techland'ın çoğunluk hissedarı olma sürecindedir." ifadelerini kullandı.

Tencent Güçlenmeye Devam Ediyor

Açıklamalarına devam eden Marchewka "Halihazırda dünyanın en iyi video oyun şirketlerinden bazılarıyla ortaklık kurmuş ve onların işlerini yapma biçimlerine saygı duyarak yeni zirvelere ulaşmalarına yardımcı olan bir müttefik seçtik.” dedi.

Dead Island ve Dying Light oyun serilerinin üreticisi olan Tencent'in yapmış olduğu bu anlaşma ile oyun kalitesini daha da yukarılara çekmesi bekleniyor.

Anlaşmanın detayları hakkında bilgiler veren Marchewka, Techland, fikri mülkiyetinin tam mülkiyetini elinde tutacak, yaratıcı özgürlüğü koruyacak ve doğru olduğuna inandığımız şekilde çalışmaya devam edecek." dedi

Başarının sırrını ekip çalışması olarak açıklayan Techland’ın CEO’su Pawel Marchewka, en iyi en cesur hayaller ancak aynı vizyonu, tutkuyu paylaşan ve bunu bilgi, deneyim ve yetenekleriyle desteklemeye istekli, benzer düşüncelere sahip arkadaşlar ve güçlü ortaklarla yan yana çalışırken gerçekleştirilebilir." ifadelerini kullandı.

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