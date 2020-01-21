Tencent Games ile Black Shark'dan Oyuncu Telefonu Geliyor

PUBG: Mobile ve Arena of Valor oyunlarıyla bilinen Tencent Games, oyun dünyasının önemli isimlerinden biri. Çinli şirketin hem donanım hem de yazılım optimizasyonları için cihazlarda Black Shark ile birlikte çalışma planlarını açıkladı.

Telefonlarda en çok oynanan oyunlardan PUBG: Mobile’ın geliştiricisi Tencent Games, çok yakında yeni bir oyun telefonu tanıtabilir. Şirket, mobil oyunculara en iyi deneyimi yaşatmak için bu sefer Black Shark ile işbirliğine gidiyor. Tencent Games ile birlikte geliştirilecek yeni akıllı telefonun Black Shark 3 olacağını tahmin ediyoruz. Söylentilere göre Black Shark 3, 120Hz QHD çözünürlükte ekran, Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 865 ile gelecek ve 5G modelinde maksimum 16GB RAM göreceğiz. Donanım canavarı olmasının yanında tasarımıyla da oyuncuların kalbini çalacak bir model olacaktır. Şu aşamada Black Shark 3 hakkında daha fazla bilgiye sahip olmamakla birlikte, yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız.

Bu işbirliği Tencent için bir ilk değil. Büyük üreticilerden Asus’la da işbirliğine gitmişlerdi. Temmuz ayında tanıtılan Asus ROG Phone II Tencent Edition’dan bahsediyoruz. 6.59 inç, 1080x2340 piksel, 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekrana sahip olan telefonun kalbinde Qualcomm’un Snapdragon 855 Plus işlemcisi bulunuyor. 8GB RAM, 128GB UFS 3.0 depolama, 48 megapiksel ana + 13 megapiksel ultra geniş kamera ve 24 megapiksel ön kamera, 6000 mAh batarya (18W) ile gelen telefonun fiyatı 499 dolardı.