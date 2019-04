Tencent'in Steam'e Rakip Olacak WeGame X Platformu Herkese Açıldı

Çin’in en büyük oyun şirketi Tencent Games, bir süredir kendi dijital oyun platformu üzerine çalışıyordu. Steam’in en büyük rakibi olarak anılan WeGame X, bugün itibarıyla herkesin kullanımına açıldı.

League of Legends’in geliştiricisi Riot Games’in en büyük hissedarı konumun olan Tencent Games, Activision-Blizzard ve Ubisoft gibi devasa şirketlerin ortakları arasında yer alırken, Fortnite ile para basmaya başlayan Epic Games’in yüzde 40’lık hissesine sahip. Elde ettiği oyun gücünü kendi mağazasına taşımaya çalışan Tencent Games, kısa bir süre önce WeGame adını verdiği platformunu Çin’de kullanıma açmıştı. Bugüne kadar 200 milyon kullanıcıya ulaşarak, Steam’in en büyük rakipleri arasına girmeyi başaran WeGame X, herkesin kullanımına açıldı.

Hong Kong merkezli sunuculardan çalışan WeGame X, Çin sınırlarının dışına çıkarak, ilk denemelerini yapmaya başladı. Henüz Batılı ülkeler için beta sürecinde olan dijital oyun platformunun gerekli geliştirmelerin ardından önemli bir alternatif haline geçeceği söylenenler arasında yerini aldı.

Şimdilik içerisinde Chinese Parents, My Time at Portia ve Forts gibi bağımsız geliştiricilerin yaptıkları 17 oyun bulunan WeGame X platformunun, ilerleyen günlerde Larian Studios, Deep Silver ve Hello Games gibi ünlü stüdyolara ait IP’lerine ver vereceği söylendi. WeGame X platformunun beta sürecine göz atmak isteyenler ise hemen aşağıdaki WeGame X indir tuşuna basabilirler.