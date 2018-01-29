Tencent Kasiyersiz Mağazasını Hizmete Açtı

Çin’in en büyük teknoloji şirketlerinden Tencent, Amerika Birleşik Devletleri menşeli Amazon’dan sonra kasiyersiz mağaza konseptini hayata geçiren ilk şirketlerden biri oldu. Şangay kentinde açılan mağazada, kullanıcıların herhangi bir kasiyere ihtiyaç duymadan alışveriş yapabilecekleri söylendi.

1998 yılında Çin’de kurulan ve kurulduğu yıldan bu yana onlarca farklı alanda çalışmalar yürüten Tencent, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olarak gösteriliyordu. Video oyunlarından ev elektroniğine kadar onlarca farklı şirketin sahibi olan Tencent, yaptığı ar-ge çalışmalarıyla da adından söz ettirmeyi başarıyordu.

Şirketin yeni projesiyse Çin’in Şangay kentinde açılan kasiyersiz mağaza oldu. Al ve çık konseptiyle çalışan mağazanın, açılışından sonra geçen iki günde toplamda 30.000 kişi tarafından ziyaret edildiği söylenirken, “We Life” adı verilen merkezde nakit para veya kart kullanmadan mesajlaşma uygulaması WeChat'in elektronik cüzdanı "Wechat Pay" ile ödemelerini yapabildiğinin altı çizildi. Mağazanın kapısında bulunan QR kod yardımıyla Wechat’in müşteri tanıma fonksiyonunun devreye alınabildiği, böylece ödemelerin hızlıca gerçekleştirilebildiği de haberleştirilen bilgiler arasında kendine yer buldu.

4 Şubat tarihine kadar müşterilerine kapılarını açık tutacak olan mağazanın, Tencent’in ödeme kabiliyetlerini göstermesi açısından oldukça mühim olduğu haberleri yapılırken, projenin başarıyla tamamlanmasının ardından yeni mağazaların ülke genelinde açılmaya başlanabileceği kaydedildi.