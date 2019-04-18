Tencent, Oyuncu Telefonu Geliştiriyor Olabilir

Çinli oyun stüdyosu Tencent, piyasadaki devlerle rekabet edebilecek yeni bir oyuncu telefonu geliştiriyor.

Çin’de yayın yapan 36KR adlı internet sitesinin haberine göre Tencent, oyun odaklı bir akıllı telefon geliştiriyor. Söz konusu cihazın piyasaya sürülmesi için büyük bir üretici ile birlikte çalışmayı düşünen şirket, Asus, Razer ve Xiaomi Black Shark gibi devlerle görüşüyor.

36KR, oyuncu telefonunun Qualcomm yonga seti tarafından destekleneceğini ve Tencent markalı olacağını iddia ediyor. Tencent’in görüşme halinde olduğu dört markadan üçü, zaten kendi oyuncu telefonlarını piyasaya sürdü.

Peki Tencent, rekabetin giderek yükseldiği oyuncu telefonu piyasasında neyi hedefliyor? Şirket daha fazla para kazanmak için kendi hizmetlerini ve oyunlarını önceden yüklenmiş olarak cihaza koyabilir.

Tencent imzalı oyuncu telefonu hakkında bildiklerimiz oldukça kısıtlı; ancak amiral gemisi düzeyinde bir Snapdragon işlemciye ve batarya kapasitesine sahip olacağını net bir şekilde söyleyebiliriz.

Bununla birlikte telefonun Avrupa’da satışa çıkıp çıkmayacağı da henüz belli. Fakat şirketin Epic Games, Supercell ve Riot Games gibi birçok Batı merkezli oyun stüdyosunda hissesi var. Bu da cihazın Avrupa’da pazarlarında boy gösterebileceği anlamına geliyor.