Tencent, Qualcomm ile Beraber Oyuncu Telefonu Üretecek

PUBG'nin yapımcısı olan Tencent Games, Qualcomm ile beraber oyuncu telefonu üretecek. Qualcomm ve Tencent Games yaptıkları açıklamada yeni bir akıllı telefon üretmek için iş birliği içerisinde olduklarını söylediler.

Tencent Games'den Akıllı Telefon Geliyor

Piyasadaki pek çok akıllı telefona güç vermekte olan Qualcomm, dünyanın en büyük cep telefonu yongası tedarikçisi olma ünvanını üzerinde taşıyor. Piyasa değeri yaklaşık 453 milyar dolar olan Tencent Games ise Çin'in en büyük mobil yazılım şirketi ve PUBG'nin yapımcısıdır.

İki şirket aldıkları karar ile oyuncu telefonu üretmek için kolları sıvadı. Yapılan anlaşma ile birlikte Tencent Games'in piyasaya sürdüğü oyunları Qualcomm yakında tanıtılacak olan telefon için optimize edebilir.

Tencent ve Qualcomm'un çok yakında piyasaya sürecekleri oyuncu telefonunda 5G teknolojisi de yer alacak. Yeni tanıtılacak olan cihazın hangi işlemciye sahip olacağı ve hangi özelliklerle beraber geleceği gizliliğini koruyor.

Qualcomm'un Çin Başkanı Frank Meng yaptığı açıklamada "5G teknolojisi daha yüksek hız, daha fazla bant genişliği, son derece düşük gecikme süresi ile beraber gerçek zamanlı, çok oyunculu ve sürükleyici bir oyun deneyimini kullanıcılara sunacaktır." dedi.

Tencent ve Qualcomm'un çok yakında tanıtacağı yeni akıllı telefon hakkında bilgiler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Takipte kalın!

Sizler Tencent ve Qualcomm'un akıllı telefon pazarına giriş yapacak olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!