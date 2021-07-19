Tencent, Sumo Digital Satın Alımı ile Güçleniyor

Yakın bir zaman önce yaşanan gelişme ile Tencent, Sumo Digital satın alımı gerçekleşti. Sektörün en büyüğü olma iddiasında bulunan şirket için bunun oldukça önemli bir hamle olduğunu söyleyebiliriz. Satın alım hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

Bildiğiniz gibi oyun sektöründe son dönemde yaşanan gelişmelerin arasında stüdyo satın alımlarını da gösteriyoruz. Microsoft, Sony, THQ Nordic, Electronic Arts, Epic Games ve Tencent gibi önde gelen büyük şirketler, bir süre işbirliği yaptıkları veya vizyonlarının uyuştuğundan emin oldukları stüdyoları satın alıyorlar. Bu sayede hem zaman içerisinde daha fazla oyunu satışa sunup, hem de daha fazla oyuncuya ulaşabiliyorlar. Microsoft bu konuda bir süredir ön plandaydı. Tencent ise yanına adını yazdırmayı başardı diyebiliriz.

Tencent, Sumo Digital Satın Alımı ile Gücüne Güç Katıyor

Yaşanan son gelişmelere göre Çin merkezli bilişim şirketi, Riot Games sonrasında Sumo Digital’ı da bünyesine kattığını duyurdu. Tencent aslında daha önceden İngiliz stüdyoya % 8.75 oranında yatırım yapmıştı. Şimdi ise 1.26 milyar dolar karşılığında Sheffield, Nottingham, Newcastle, Leamington Spa ve Warrington olmak üzere beş ana stüdyosu ve alt stüdyoları Lab42, Red Kite Games, Sumo India, The Chinese Room ve PixelAnt Games ile tam bir satın alımı gerçekleştirmiş oldu.

2003 yılında Infogrames Studios yönetim ekibinin eski üyeleri tarafından kurulmuş olan stüdyo, LittleBigPlanet ile ön plana çıkmış olsa da, geçtiğimiz yıl içerisinde PlayStation 4 ve PlayStation 5 için satışa sunulan Sackboy: Büyük Macera oyunun yanı sıra Hood: Outlaws & Legends, Team Sonic Racing, Disney Infinity, Xbox Fitness ve Crackdown 3 oyunlarını geliştirmiş, Forza Horizon 2, Hitman ve Hitman 2 için yardımcı konumunda bulunmuş ve sayısız oyunun da farklı platformlara uyarlanmasında büyük rol oynamıştı.

Oyun sektöründe büyük bir güce sahip olan Tencent’ın aynı zamanda Epic Games, Activision Blizzard, Ubisoft, Bluehole, Paradox Interactive, Supercell, Grinding Gear Games ve Yager Development dahil birçok firmanın hisselerine sahip olduğunu söyleyelim. Görünüşe göre Çin merkezli şirket, önümüzdeki dönemde yeni satın alımlar ile karşımıza çıkmaya devam edecek. Gelişmeleri takipte olacağız.