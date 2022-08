Tencent Ubisoft'un Çoğunluğuna Talip

Epic Games'in hissedarları arasında yer alan ve dünyanın en çok oynanan oyunlarının sahibi Tencent, Ubisoft'un çoğunluk hissesine talip oldu. 2018 yılında Ubisoft'un %5 hissesini satın aldığı ortaya çıkan Tencent firması, kaynaklara göre şirketten daha fazla hisse satın alarak yönetimde söz sahibi olmak istiyor.

Fransız şirketin 5.3 milyar dolar değerinde hissesine sahip olan Çinli firma, en büyük hissedar olmak için kolları sıvadı. Reuters sitesinde yayınlana habere göre bu satın alım için ekstra bir kaynak ayıran firma, şirketin %15'lik hissesine sahip olan Guillemot ailesinin kapısını çaldı.

Çin Oyun Pazarı Dünyanın En Rekabetçi Sektörlerinden Biri Haline Geldi!

Halihazırda PUBG, League of Legends, Fortnite, Arena of Valor gibi dünyanın en çok oynanan çevrimiçi oyunlarına sahip olan Tencent, Batı'nın oyun sektörüne de el atmak istiyor. Assasin's Creed, Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, Far Cry gibi serilerin üreticisi Ubisoft'un %80'lik kısmı halka açık bir şekilde hissedarların elinde bulunuyor. İddialara göre öncelikle en büyük hissedarlardan olan Guillemot ailesiyle başlamak isteyen Tencent, satın alımlarını halktaki hisselere yönlendirerek Ubisoft'taki en büyük hissedar olmak istiyor. Son günlerde mali açıdan yükselişte olduğu düşünel Ubisoft tarafından ise iddialara dair bir cevap gelmedi.

Tencent'in Batı'daki oyun firmalarına yaptığı yatırımlar milyar dolarları aşmış durumda. 2016 yılında Mobil oyun sektörünün devleri arasında yer alan Clash of Clans'in yaratıcısı Supercell'in çoğunluk hissesini satın alan firma, Batı kaynaklı olan Epic Games ve Riot Games gibi firmalarda çoğunluk hisseye sahip.