Tencent'in Yeni Mobil Oyunu "Wandering Mountains and Seas" Geliyor

Adı sürekli PUBG oyunu ile anılan Çinli şirket Tencent, dört senedir üzerinde çalıştıkları yeni mobil oyununu duyurdu. Fantestik ortamda geçen oyun, Wandering Mountains and Seas adı ile Android ve iOS platformuna çıkış yapacak.

Açık Dünya Oyun Olacak

Tencent’in yeni mobil oyununun ne zaman çıkış yapacağı bilinmiyor. Oyunun yapımcısının açıklamasına göre, Wandering and Seas’de oyuncular büyük ve farklı haritaları keşfedecek. Diğer bir deyişle akıllı telefonlar için yeni bir açık dünya oyunu geliyor.

Adından da anlaşılacağı üzere, Çin merkezli dev oyun şirketinin yeni oyunu oyuncuların derin deniz tabanını ve yüksek dağ tepelerini keşfetmelerine izin vereecek ve hatta oyuncuların aya gitmelerini, orada yerleşmelerini sağlayacak üs inşa etme mekaniklerine sahip olacak. Görünüşe göre oyunun tanımlanmış bir sınıf sistemi yok; daha ziyade yetenekleri ve savaş sistemi oyuncunun kullanabileceği farklı silahlar üzerine kurulu. Her biri benzersiz ve farklı efektlerde olan bu çeşitli silahlarla yakın savaş veya uzun menzilli saldırılar arasında seçim yapma seçeneğiniz olacak. Bu, oyuncuların herhangi bir anda takımdaki rolleri değiştirebilecekleri dinamik bir oyun mekaniğine izin verecek. Takas sistemi ve oyun içi ekonomi, oyuncuların ekstra para kazanmalarını sağlayacak ancak bu özelliğin geliştirilme aşamasında olduğu belirtildi.