Tenet Hasılat Miktarı Belli Oldu

Tenet, sinema sektöründe de etkisini sürdüren koronavirüs salgını dolayısıyla birkaç kez ertelenmek zorunda kalmıştı. Yönetmen koltuğunda son zamanların en başarılı bulunan yönetmenlerinden biri olan Christopher Nolan'ın oturduğu Tenet sonunda vizyona girdi ve seyircilerle beyaz perdede buluştu. Seyircilerden çeşitli eleştiriler alan Tenet hasılat miktarı ile oldukça şaşırttı.

Tenet Hasılat Miktarı Ne Kadar?

Oyuncu kadrosunda John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia ve Clémence Poésy; yönetmen koltuğunda Christopher Nolan'ın oturduğu Tenet geçtiğimiz günlerde toplamda 41 ülkede vizyona girdi. Vizyona girdiği ülkelerdeki gösterimlerinden toplam kazancı ise 53 milyon dolar oldu.

Sinemaların sosyal mesafe kısıtlamalarından ötürü kapasitesini sınırlamak zorunda olmasının bunun üzerinde büyük bir etkisinin olduğunu elbette ki belirtmek gerekiyor. Tenet, kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüse rağmen dünya genelinde böyle bir başarının altına imza atan bir film oldu. Film ayrıca Hollanda, Ukrayna ve Macaristan gibi ülkelerde vizyona girdiği ilk haftada gişe rekoru kırdı.

Box Office Türkiye'de yer alan bilgilere göre Tenet, Türkiye'de ilk hafta 409 salonda gösterildi ve 25.830 seyirci tarafından izlendi. Filmin ilk haftasındaki hasılatı ise 511.359 TL oldu. İkinci haftasında ise 652 salonda gösterime girdi ve 31.352 seyirci tarafından izlendi. Filmin ikinci haftasındaki kazancı ise 740.005 TL oldu. Filmin ilk iki hafta içerisindeki toplam kazancı ise 1.251.364 TL oldu.