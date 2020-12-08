Tenet Yönetmeni Christopher Nolan: HBO Max, En Kötü Yayın Hizmeti

Geçtiğimiz günlerde WarnerMedia tarafından yapılan açıklama sonrasında 2021 yılında seyirci kitlesine sunulacak tüm filmlerin HBO Max’te yayımlanacağı öğrenilmişti. Tenet yönetmeni Christopher Nolan ise WarnerMedia tarafından yapılan duyuruya ünlü yönetmen Nolan tarafından tepki geldi.

Tenet Yönetmeni Christopher Nolan’dan Sert Eleştiri!

Yönettiği filmlerle seyircilerin gönlünde taht kuran başarılı yönetmen Nolan, WarnerMedia’nın 2021 film listesinin tamamının HBO Max’te gösterime girdiği gün yayımlanacağına dair yaptığı çarpıcı duyuru sonrasında oldukça sert bir eleştiri yaptı.

Nolan, konu hakkında yapmış olduğu açıklamada, “Sektörümüzün en büyük film yapımcıları ve en önemli film yıldızlarından bazıları, dünyanın en büyük film stüdyosu için çalıştıklarını düşünmeden önceki gece yatağa girdi ve uyandıklarında ise en kötü yayın hizmeti (HBO Max’ten bahsediyor) için çalıştıklarını öğrendiler” ifadelerini kullandı.

Ünlü yönetmen, konu ile ilgili yaptığı açıklamanın devamında, “Warner Bros. Bir film yapımcılarının ortaya koyduğu çalışmaları hem sinema salonlarına hem de evlere getirmek için inanılmaz bir fırsata sahipti ancak şu an bu fırsatı geri tepiyorlar. Ne kaybettiklerinin farkında bile değiller” ifadelerine yer verdi.

Nolan’ın Warner Bros. İle ilişkisi 2005’teki Batman Begins filmine dayanıyor. Ünlü yönetmen, o günden bugüne kadar yayıncılık alanında dünyanın en büyük şirketi ile çalışmalarını sürdürmeye devam etti. Nolan’ın söz konusu şirketle çalışırken izleyici kitlesi ile buluşturduğu son projesi ise Tenet oldu. Film her ne kadar başarılı bulunmuş olsa da salgından ötürü uygulanan karantina ve diğer tedbirler nedeniyle bilim kurgu, aksiyon ve gerilim filmi, Warner Bros’a yaklaşık olarak 100 milyon dolar kaybettirdi.

WarnerMedia’nın geçen hafta aldığı karar, şirketin uğradığı zararın tekrarlanmasını önleyecek nitelikte bir karar olmuştu. Şirket; Wonder Woman, Dune ve Matrix gibi filmler için yeni yayın stratejilerine yönelim göstereceğini duyurmuştu. Warner Bros. tarafından yapılan açıklamanın bu kadar tepki toplamasının nedeni ise şirketin film listesinin tamamını çevrim içi (online) ortamda yayımlanma kararı vermesi oldu.

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