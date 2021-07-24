Japon Şirket Tenga Uzaya Seks Oyuncağı Fırlatacak

Tenga uzaya seks oyuncağı gönderiyor. Tenga Rocket, önümüzdeki ay içinde Hokkaido Uzay Limanından kalkacak. Gemide bir adet özel seks oyuncağı, projeye destek verenleri mesajları ve iki adet figür olacak.

Tokyo merkezli seks oyuncağı üretcisi Tenga ve sivil uzay uçuş şirketi Interstellar Technologies Inc. arasındaki bir iş birliği sayesinde uzaya seks oyuncakları fırlatılacak. Tenga Rocket, hava koşullarına bağlı olarak önümüzdeki ay içinde kuzey Japonya'daki Hokkaido Uzay Limanından kalkacak ve 100 km yüksekliğe ulaşacak.

Büyük kırmızı roket, özel olarak modifiye edilmiş bir Tenga Cup cihazını taşıyacak ve firmanın uzay koşulları hakkında veri toplamasına yardımcı olacak. Tenga Rocket isimli gemide ayrıca iki seks figürü de olacak: markanın popüler robotu Tenga Robo ve Egg dog.

Tenga uzaya seks oyuncağı göndereceğini söylüyor

Kitle fonlama sitesi Campfire aracılığıyla yürütülecek olan lansmana 1.833.680 ¥ (16.500 dolar) yardım yapıldı. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki proje destekçilerinden gelen 1000 adet mesaj da gemiyle uzaya taşınacak. Tenga Başkanı Koichi Matsumoto verdiği demeçte, "Tenga Rocket, hayranlarımızdan ve projenin destekçilerinden gelen mesajları uzaya taşıyacak. Bunlar, dünyanın dört bir yanındaki insanlardan sevgi ve özgürlük mesajlarıdır" dedi.

"Şirket kurulduğundan beri, uzayda Tenga'ya büyük bir ihtiyaç olacağına kesinlikle inanıyorum. Cinsellik ve diğer ihtiyaçlar her zaman bizim bir parçamızdır ve bu yüzden (Interstellar Technologies Inc kurucusu) Takafumi Horie ile tesadüfen karşılaşmam yoluyla bu fırsatı, uzay ürünü geliştirmeye ilk adımımız olarak değerlendirmek istiyorum. Belki bir gün NASA'nın uzaydaki çabalarına dahil etmek isteyeceği bir şey yaratabiliriz."

Matsumoto'ya göre şirketin ilk hedefi, uzayda kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış ilk seks oyuncağı geliştiricisi olmak. NASA'ya göre, şimdiye kadar hiçbir astronot uzayda seks yapmadı. Fakat insanlık, Güneş Sistemi'ni dolaşmak istediğinden ve özel uzay uçuşları daha yaygın hale geldiğinden, bunun değişmesi muhtemel görünüyor.

Elbette bu yönde bazı adımlar atıldı. 2006 yılında İtalyan-Amerikalı mucit Vanna Bonta, mikro yer çekimi ortamlarında seksi kolaylaştırmak için insanları bir arada tutan çift kişilik uçuş giysisi 2Suit'i icat etti. 2Suit konsepti uzayda hiç test edilmemiş olsa da, simüle etmek için bir uçakta mikro yer çekiminde denendi.