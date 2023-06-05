Pixel 8 Serisinin İşlemcisi Tensor G3 Kanlı Canlı Karşımızda: İşte Özellikleri!

Google'ın sonbaharda Pixel 8 serisinde piyasaya süreceği Tensor G3 işlemcisinin ilk ayrıntılı özellikleri ve benchmark sonuçları ortaya çıktı.

Tensor G3 Özellikleri

Tensor G3, Samsung Foundry'nin yeni 4nm (4LPP) süreci üzerine inşa edilecek ve dokuz çekirdekli bir CPU ve on çekirdekli bir GPU'ya sahip olacak.

CPU tarafında Tensor G3, 3GHz'e kadar çıkan tek bir Cortex-X3, 2.45GHz'e kadar çıkan dört Cortex-A715 ve 2.15GHz'e kadar çıkan dört Cortex-A510 çekirdeği barındıracak.

GPU tarafında, Tensor G3 ARM'ın 890MHz'e kadar hızlanan on adet Immortalis-G715 GPU tasarımını kullanıyor. Yeni donanım, donanım hızlandırmalı ışın izleme ve Samsung MFC (Multi-Format Codec) ile birlikte hem h.264 hem de HEVC formatında 30 FPS'e kadar 8K kodlama ve kod çözme yeteneğine sahip.

Tensor G3 Benchmark Sonuçları

Tensor G3'ün bugün ortaya çıkan Geekbench 5 test skoruna göre işlemci hâlihazırda test ediliyor gibi görünüyor. Benchmark sonuçları 4 + 4 + 1 CPU yapılandırmasını da doğruluyor.

Peki sizin yaklaşan Pixel 8 serisiyle sektöre adım atacak olan Tensor G3 işlemcisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.