Terledikçe Güzel Kokan Kumaşlar Üretilecek

Otobüste veya herhangi toplu bir yerde beklerken mutlaka çok kötü kokan birileriyle karşılaşmışsınızdır. Bu insanlardan yaydığı kötü kokular, bazen öyle bir noktaya gelir ki bulunduğunuz yeri hemen terk etmek istersiniz. İşte tam da bu nedenden dolayı bilim insanları yepyeni bir sistem geliştirdi.

Sizler terledikçe vücudumuzdan daha güzel kokuların yayılması belki biraz ütopik gelebilir. Ancak bilim insanları tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, artık bu mümkün hale geldi. Üstelik herhangi ek bir parfüm sıkmanıza da gerek kalmayacak.

Seri üretime geçmek için henüz hazır değil

Portekiz'deki Minho Üniversitesi'ndeki bir grup mühendis, konuyla ilgili çalışmalarını artırarak yepyeni bir ilke imza attı. Yağ benzeri lipozomlar, güzel kokuları kumaşa eklemek için kullanıldı ve sonuç onları da şaşırttı.

Bu yöntem sayesinde terlediğinizde etrafa ter kokusundan ziyade daha çok limon çiçeği kokuları yayılacak. Bu sayede hem sizler kokunuzdan rahatsız olmayacaksınız, hem de çevrenizdekiler yanınızdan kaçmayacak.

Henüz test aşamasında olan bu kumaşlar,ilerleyen dönemlerde seri üretime geçildiğinde kullanılacak. O zamana kadar belki de daha farklı kokular oluşturulabilir. Böyle bir kumaş olsa kullanmak ister misiniz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.