Terleyebilen Robot El Yapıldı

Bilim insanları aynı insanlar gibi terleyebilen robotik kol üretmeyi başardı. Robotik kol tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmekte.

Terleyebilen Robotik Kol Geliştirildi

Cornell Üniversitesi'nden bilim insanları yaptıkları çalışmalar sonucunda nesneleri kavramak için parmaklarla donatılmış robotik bir el geliştirdiler. Blim insanları robotları her zamankine daha çok insan gibi olacak şekilde tasarlıyor. Terleme yeteneği insanların en dikkat çekici özelliklerinden biri. Robot kol çok ısındığı zaman kendini soğutmak için terleyecek.

Yapılan açıklamalarda robot kolun 86 derece sıcaklığa çıktığı anda kendini soğutmak için terleyeceği söylendi. Yeni yapılan çalışma ile robotların sıcak alanlarda sorunsuz çalışmalar yapabilmesi ve daha dayanıklı olabilmesi bekleniyor.

Hemen aşağıdan terleyebilen robotik kol hakkında paylaşılan videoyu izleyebilirsiniz.

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