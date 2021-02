Netflix'e Terminatör Animesi Geliyor!

Terminatör animesi hazırlanıyor. Dünyanın en popüler dijital yayın hizmetlerinden bir tanesi olan Netflix, popüler film için anime serisinin hazırlandığını duyurdu. Peki, dijital yayın platformu için hazırlanan animenin konusu ve yayın tarihi belli oldu mu? Merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Terminatör Animesi Ne Zaman Yayımlanacak?

Yönetmenliğini James Cameron'un üstlendiği Terminatör, 1984 yılında yayımlandı. 108 dakika uzunluğundaki bilim kurgu filmi, dünya çapında çok büyük bir hayran kitlesine sahip olmayı başardı. 6 milyon 500 bin dolar bütçe ile çekilen film, 78,3 milyon dolar hasılat elde etmişti. 2029 yılında geçen yapım, büyük bir başarı elde etmesinin ardından bir seri haline geldi. Serinin diğer filmleri de en az ilk film kadar beğeni toplamıştı.

1990 yılında Terminator 2: Judgment Day (Terminatör 2: Kıyamet Günü), 2003'te Terminator 3: Rise of the Machines (Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi), 2009'da Terminator Salvation (Terminatör 4: Kurtuluş), 2014'te Terminator Genisys ve son olarak 2019'da Terminator: Dark Fate (Terminatör: Kara Kader) isimli yapımlar vizyona girmişti.

Başarılı bilim kurgu filminin animesi hazırlanmaya başladı. Merakla beklenen animenin konusu ve yayın tarihi henüz bilinmiyor. Anime projesi için Skydance Media ile Production IG iş birliği gerçekleştiriyor. Japoya merkezli anime stüdyosu Production IG, daha önce Kill Bill Volume 1, Dead Leaves, Blood The Last Vampire, Neon Genesis, Ghost in the Shell, Psycho-Pass 3 ve Mass Effect: Paragon Lost gibi yapımları hazırlamıştı.

Duyurulduğu andan itibaren çok sayıda izleyici tarafından sabırsızlıkla beklenmeye başlanan animenin senaristliğini Mattson Tomlin üstleniyor. Mattson Tomlin, 4 Mart 2022 tarihinde vizyona girmesi beklenen The Batman filminin senarist kadrosunda yer alıyor. Tomlin, daha önce Solomon Grundy, Project Power, Little Fish (Küçük Balık) gibi yapımların senaristliğini yapmıştı. Bu yapımlara ek olarak, başarılı senarist, Megaman'in de senarist kadrosunda bulunuyor.

Netflix Japonya ve Anime Başkan Yardımcısı John Derderian, "Terminatör, şimdiye kadar oluşturulan en ikonik bilim kurgu hikayelerinden bir tanesidir. Yeni animasyon dizisi, bu evreni daha önce hiç görülmemiş bir biçimde keşfedecek" ifadelerini kullandı. Derderian, serinin hayranlarının makineler ve insanlar arasındaki destansı savaşın yeni bölümünü deneyimlemeleri için sabırsızlandıklarını belirtti.