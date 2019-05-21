Terminator: Dark Fate Fragmanı Ne Zaman Gelecek?

Arnold Schwarzenegger’in oynadığı başyapıtlarından bir tanesi olarak sayılabilecek Terminatör filmi hakkında bazı sızıntılar gelmeye devam ediyor. Sinema otoriteleri tarafından Kasım'da vizyona gireceği söylenen Terminator: Dark Fate, oldukça iyi bir kadroya sahip.

Bu film muhtemelen terminatörün devamı gibi olacak. Sinemaya geldiği her dönem, ilgi ile karşılanan Terminatör’ün bu defa da aynı ilgiyi görmesi bekleniyor.

Terminatör:Dark Fate filminde kimler oynayacak?

Arnold Schwarzenegger tarafından ifade edildiğine göre, perşembe günü filminin fragmanı gösterilecek. Bu fragman üzerinden nasıl bir senaryonun olduğunu da az çok tahmin edebiliriz. Bu filmin oyuncuları ise merak edilen diğer konuydu.

Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Mackenzie Davis ve Natalia Reyes gibi oyuncular, bu filmde başrol olarak yer alacak. Devam filmlerinin genellikle kötü çıkmasından dolayı alanın en iyi senaristlerinden birkaç tanesi seçildi. Bunlar Terminatör filmini sağlıklı bir şekilde önceki seriye bağlamaya çalıştılar.

Bu senaristler arasında; James Cameron, David Ellison, David S. Goyer, Billy Ray, Josh Friedman, Justin Rhodes gibi birbirinden başarılı ünlüler bulunuyor.

Filmin fragmanını izlemek istiyorsanız, bizi takipte kalmanız yeterli. Film ile ilgili önerilerinizi de yorumlar bölümünden aktarabilirsiniz.