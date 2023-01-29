Terminatör Gerçek Oldu: İşte Şekil Değiştirebilen Robot

Bilim kurgu janrasının en klasik serilerinden biri olan Terminatör, yayınlandığı yıla göre oldukça yenilikçi ve ileri görüşlü tasarımlara sahipti. Temel olarak gelecekten gelen robotlar temasını işleyen filmlerde özellikle ikinci filmdeki şekil değiştirebilen robot, dönemine göre imkansız bir teknoloji olarak görülüyordu. Ancak 2023 yılına geldiğimizde bu teknoloji mümkün hale geldi.

Araştırmacılar, sıvı metal kullanarak Terminatör 2 filmindeki şekil değiştirebilen robotu yapmayı başardı. Şekil değiştirebilen robot, filmin klasik sahnelerinden olan demirler arasından geçme testi başarıyla tamamladı.

İşte Terminatör Robotu

Katı bir metal halindeki robot, manyetik alanlar kullanılarak katı halden sıvı hale geçirildi. Bu süreç içerisinde sıvı metale yön vermek için manyetik alanlardan yardım alındı.

Sıvılaşma sürecinden sonra yeniden soğumayla birlikte robot eski şeklini aldı. Bu şekilde normalde geçmesi imkansız olarak görülen metal parmaklıklar arasından geçebilen robot, maddenin iki hali arasında kontrollü geçişin geleceğin teknolojisi için ne kadar çığır açıcı olduğunu gösterdi.

Araştırmacılar, özellikle medikal alanda sıvı robotların kullanılabileceğini düşünüyor. Yayınlanan bir diğer video sıvı robotun insan midesineki bir nesneyi dışarıya taşımak için kullanılabileceği gösterildi.