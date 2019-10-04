Terminator: Resistance'ın Sistem Gereksinimleri Duyuruldu

Bu sene uzun zamandan sonra yeni bir Terminator oyunu satışa sunulacak. PlayStation 4, PC (Steam) ve Xbox One için geliştirilmekte olan Terminator: Resistance, 15 Kasım 2019 tarihinde satışa sunulacak. Yayıncı Reef Entertainment, oyunun sistem gereksinimlerini açıkladı.

Terminator: Resistance, Terminator 2: Judgement Day filminin otuz bir yıl sonrasındaki bir zamanın Los Angeles şehrinde ve Future War sırasında geçecek. Bildiğiniz gibi bu dönem The Terminator ve Terminator 2: Judgement Day filmlerinde anlık olarak gösterilmişti. Simgesel düşmanlarla savaşacağımız oyunda, Resistance Pacific Division askeri Jacob Rivers rolünde olacağımız orijinal bir senaryo bizlere sunulacak. Er rütbeli olsa da Skynet'ten gelen son tehdit karakterimizi hedef alacak ve ortadan kaldırmaya çalışacak.

Reef Entertainment tarafından verilen detaylara bakılırsa Intel Core i3 4160 veya AMD FX 8350 işlemcili, 8 GB bellekli ve NVIDIA GTX 1050 ve AMD RX 560 ekran kartlı bir bilgisayar oyunu çalıştırmak için yeterli olacak.

En düşük ve önerilen sistem gereksinimleri için aşağıya bakabilirsiniz.

Terminator: Resistance En Düşük Sistem Gereksinimleri (1080p 60 FPS - Orta Ayarlar)

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-Bit), Windows 8 (64-Bit) veya Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: Intel Core i3 4160 @ 3.6GHz / AMD FX 8350 @ 4.0GHz veya daha iyisi

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1050 / AMD RX 560 veya daha iyisi

DirectX: Versiyon 11

Depolama Alanı: 32 GB

Ses Kartı: DirectX ses kartı veya bütünleşik ses kartı

Terminator: Resistance Önerilen Sistem Gereksinimleri (1440p 60 FPS - Yüksek veya Üstü Ayarlar)