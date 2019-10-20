Terminator: Resistance'tan 27 Dakikalık Yeni Oynanış Videosu

Yeni Terminator filmleri çekiliyor olsa da uzun zamandır yeni bir Terminator oyunu göremiyorduk ama bu yıl bu özlem bitecek. Geçtiğimiz ayın sonlarına doğru Reef Entertainment ve Teyon, Terminator: Resistance adıyla PlayStation 4, PC (Steam) ve Xbox One için geliştirilmekte olan yeni Terminator oyununun duyurusunu yapmışlardı. 15 Kasım 2019 tarihinde Avrupa, 3 Aralık 2019 tarihinde de Kuzey Amerika bölgesinde satışa sunulacak olan oyun için uzunca bir oynanış gösterimi yapıldı.

Bugün itibarıyla sona eren EGX 2019 fuarına katılanlardan olan Reef Entertainment, canlı yayın sırasında yirmi yedi dakikalık bir oynanış gösterimi yaptı. Bahsi geçen canlı yayın gösterimini bambooshoots game daha sonradan Youtube kanalı üzerinden yayınladı. Görsel kalite açısından elbette üst düzey değil ama yine de oynanışa dair birçok detayı görebilmek mümkün oluyor.

Keyifli seyirler dileriz!

Terminator: Resistance konusu

Terminator: Resistance, Terminator 2: Judgement Day filminin otuz yıl sonrasındaki bir zamanın Los Angeles şehrinde; The Terminator ve Terminator 2: Judgement Day filmlerinde anlık olarak gösterilen Future War sırasında geçecek. Bizlere orijinal bir senaryonun sunulacağı oyunda, Resistance Pacific Division askeri Jacob Rivers rolünde olacağız. Er rütbeli olsa da Skynet'ten gelen son tehdit kendisini hedef alacak ve ortadan kaldırmaya çalışacak.

Birinci kişi bakış açısından oynanacak olan Terminator: Resistance oyununda, serinin filmlerinde gördüğümüz birçok simgesel düşman ile savaşmak durumunda kalacağız. Bunlara T-800 de dahil olacak. Görevler ise ana ve yan olmak üzere ikiye ayrılacaklar. Ana görevleri yaptıkça bölüğümüzde yükselecek, yan görevlerde ise çoğunlukla arkadaşlarımıza yardım edeceğiz. Ayrıca oyunda üretim yapabilmek de mümkün olacak.