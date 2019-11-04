Terminator: Resistance'tan On Dakikalık Yeni Oynanış Videosu

Uzun zamandan sonra yeni bir Terminator oyunu oynayacağız. Teyon tarafından geliştirilmekte olan Terminator: Resistance, Eylül ayı içerisinde duyurulmuştu ve 15 Kasım 2019 tarihinde PlayStation 4, PC (Steam) ve Xbox One için satışa sunulacak. Yayıncı Reef Entertainment, oyun için yeni bir oynanış videosu yayınladı.

Toplamda on dakika uzunluğu olan yeni oyunanış videosu, bizi kurtarmaya gelen bir direnişçinin öldürüldüğü kısa bir sahne ile başlıyor. Bulduğumuz bir telsiz ile olay yerinden kaçtıktan sonra, makineler ve direnişçiler arasındaki çetrefilli savaşın devam ettiği yerlerden geçerek ilerlemeye başlıyoruz.

Geçişler ile sunulan videonun az ilerisinde Spider Scout'lar ile savaşarak işimize yarar parçaları topluyoruz. Bildiğiniz gibi bu parçalar ile tercihen üretim veya ticaret yapabilmek mümkün oluyor. Bunun yanı sıra ilk paylaşılan detaylar doğrultusunda bizimle birlikte direnişte olan diğer afetzedeler ile yapacağımız karşılaşmalardaki diyalog seçimlerini de görebiliyoruz. Burada yapacağımız tercihler bu afetzedelerin kaderlerini belirleyecek. Duruma göre ölümlerine neden olabilecek veya hayatta kalmalarını sağlayabileceksiniz. Verdiğiniz kararın neticesi de The Walking Dead serisine benzer olarak ekranın sol tarafında gösteriliyor.

Gizliliğin büyük ölçüde hakim olduğu oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!