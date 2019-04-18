Terör İçeriklerinin 1 Saatte Kaldırılmasını Öngören Yasaya Onay

Geçtiğimiz günlerde kamuoyunda tartışma yaratan yeni telif hakları yasasını oy çokluğuyla kabul eden Avrupa Parlamentosu (AP) küresel internet şirketlerini ilgilendiren çok önemli bir kararın altına daha imza attı.

Merkezi Fransa’nın Strazburg şehrinde bulunan Avrupa Parlamentosu (AP), çeşitli internet platformlarında yer alan terörle ilgili içeriklerin hızlı bir şekilde kaldırılmasını öngören yeni düzenlemeyi 204'e karşı 308 oyla kabul etti.

Yeni yasa uyarınca Facebook, Twitter, YouTube ve diğer sosyal medya platformlarının, terör, nefret söylemi ve yabancı karşıtlığı gibi aşırı içerikleri en az bir saat içerisinde kaldırmaları gerekecek.

Terörist materyali yayan veya şiddeti teşvik eden içeriği belirlenen sürede kaldırmayan şirketlere, küresel cirolarının yüzde 4’üne tekabül eden para cezaları uygulanacak.

Söz konusu yasa, internet sitelerinin anti-radikal stratejiler üzerine düşünmelerini teşvik edecektir; ancak hem insan gücü hem de bütçe anlamında sınırlı olan siteler için bu sürecin oldukça zorlu olacağını söylemek, sanıyorum yanlış bir değerlendirme olmaz.

Bununla birlikte teklif üzerindeki potansiyel düzeltmeleri ve yürürlüğe girmeden önce yapılacak oylamayı göz önüne aldığımızda tasarının yasalaşması ayları bulabilir.

AB güvenlik komiseri Julian King, Ağustos 2018’de yaptığı açıklamada, yetkililerin mevcut yaklaşımla yeterince ilerleme göstermediği için bu yasanın gerekli olduğunu savunmuştu. Aşırılık konusundaki politikalarda en ufak bir rahatlamanın dahi kabul edilemez olduğunu belirten King, Avrupa’nın buna izin vermeyeceğini belirtmişti.