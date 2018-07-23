Terrafugia, Uçan Otomobilini 2019'da Satışa Çıkarıyor

Volvo'yu da bünyesinde bulunduran Çinli otomotiv devi Geely, geçtiğimiz yıl Terrafugia isimli bir başka otomobil üreticisini daha satın almıştı. Terrafugia, bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen farklı modellerde araçlar tasarlıyor.

2006 yılında ABD’de kurulan Terrafugia, yıllardır uçan otomobil konseptleri üzerinde çalışıyor. Hem havada hemde karada gidebilen çeşitli konsept otomobiller geliştiren şirket, ilk kez bir uçan otomobilini satışa sunmaya hazırlanıyor.

Uçan otomobil teknolojisinde önemli ilerleme kaydeden Terrafugia, uçan otomobil prototipini 2019'da ilk defa satışa çıkaracağını duyurdu. Ancak şirket, uçan otomobilinin fiyatının ne olacağına yönelik herhangi bir açıklama yapmadı.

Massachusetts merkezli Terrafugia şirketi, daha önce katlanabilir kanatlara, dört tekere ve sinyal lambalarına sahip iki kişilik uçan otomobili ile dikkatleri üzerinde toplamıştı. Hatta şirketin ürettiği araç geçtiğimiz yıl Federal Havacılık İdaresi (FAA)'dan onay almayı da başarmıştı.

Terrafugia’yı bünyesine katan Geely, gelecekte kendi markasıyla veya Volvo ile iş birliği yaparak uçan otomobiller piyasaya çıkaracak mı, sorusunun cevabı şimdiden merak ediliyor.