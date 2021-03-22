Terraria Satış Miktarı Dudak Uçuklatıyor!

Terraria satış miktarı belli oldu. 10 yıl önce satışa sunulan video oyunu, büyük bir başarının altına imza attı. Peki, günümüzde hala popülerliğini devam ettiren Terraria ne kadar sattı? Konu hakkında merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Terraria Satış Miktarı Açıklandı

Re-Logic tarafından geliştirilen açık dünya hayatta kalma temalı Terraria, ilk olarak 16 Mayıs 2011 tarihinde PC platformuna çıkışını gerçekleştirdi. Çıktığı gün 50 bin adet satmayı başaran aksiyon macera rol oyunu oyununun satış miktarı bir hafta gibi kısa bir sürede 200 bin adete ulaştı. Video oyunu 2013 yılının ocak ayına kadar 2 milyon adet satmayı başardı.

PC platformunda büyük bir başarı elde eden video oyunu, 2013 yılında PlayStation 3 ve Xbox 360, 2014 yılında PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. 2 boyutlu bir dünya sunan Terraria, PC ve oyun konsollarında elde ettiğini başarıyı Android, iOS ve Windows Phone platformlarında devam ettirdi.

10 yıl önce satışa sunulan Terraria günümüzde hala popülerliğini devam ettiriyor. Öyle ki açıklanan satış miktarı da bu durumu doğruluyor. Aktarılan bilgilere göre iki boyutlu bir yapıya sahip olan oyun, dünya genelinde tüm platformlarda 35 milyon adet satmayı başardı.

İnşa etme üzerine kurulu olan video oyunu PC platformunda 17,2 milyon adet satmayı başardı. Toplam satış miktarının yarısından fazlasının PC platformundan elde edildiğini görüyoruz. Açık dünya temasına sahip olan oyun mobil cihazlarda 9,3 milyon adet satmayı başardı. Oyun konsollarında ise 8,5 milyon adet satış miktarına ulaşıldı.

Popüler video oyununun elde ettiği başarı yalnızca satış miktarıyla sınırlı değil. Terraria, Steam 250 listesinde Portal 2, The Witcher 3: Wild Hunt, Stardew Valley, Hades ve Euro Truck Simulator 2 gibi oyunları geçerek ilk sıraya yerleşti. Steam 250'de liste, kullanıcı incelemeleri göz önünde bulundurularak oluşturuluyor. Daha önce listenin ilk sırasında Valve tarafından geliştirilen bulmaca tarzındaki Portal 2 yer alıyordu.

Milyonlarca oyuncu tarafından oynanan video oyununun 35 milyon adet satış miktarına ulaşması hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.