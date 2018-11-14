Tersine Beyin Göçü için Teşvik Programı!

Ülkemizde tersine beyin göçünü hızlandırmak amacıyla önemli bir program başlatıldı. Yurt dışındaki bilim insanlarının ülkemize gelmesini ve araştırmalarına burada devam etmesini amaçlayan program kapsamında, Türkiye'ye gelecek araştırmacılara 1 milyon TL'lik başlangıç ödeneği ve aylık 24 bin TL burs verilecek.

TÜBİTAK bünyesinde sürdürülen Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı adlı bu program şimdilerde Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na dönüştürüldü. Programla ilgili ayrıntıları paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, programın yurt dışındaki Türk vatandaşlarının yanı sıra yabancı uyruklu araştırmacıları da kapsayacağını ve 8 farklı alanda teşvikler sunacağını belirtti.

Program kapsamında araştırmacı başlangıç paketinde genç araştırmacılar için 500 bin TL, deneyimli araştırmacılar için de 1 milyon TL sağlanacak. Ancak bu paralar araştırmacının kendisine değil, araştırmacıya ev sahipliği yapan kuruma verilecek. Ayrıca bu kuruma ayda 3 bin 750 TL yönetim ve idari maliyetler ödeneği verilecek ve 720 bin TL'ye kadar araştırma desteği sağlanabilecek.

Programda araştırmacıların aylık yaşam giderlerine yönelik burslar, genç araştırmacılar için 20 bin TL, deneyimliler için 24 bin TL olacak. Bu burslar araştırmacıların kendisine verilecek ve destekler eşlerle çocukları da kapsayacak.

Aile yaşam gideri bursu olarak 2 bin 250 TL alacak araştırmacıların eş ve çocukları için sigorta ve yol destekleri de sağlanacak. Ayrıca, Türkiye'ye gelen araştırmacıların kendi ekiplerini kurabilmeleri için her türlü kolaylık sağlanacak. Ekibe giren doktora öğrencierine aylık 4 bin 500 TL burs verilecek. Her ekip için burs verilecek öğrenci sayısı 5 ile sınırlı olacak.