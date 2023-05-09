Popüler Netflix Dizisi Terzi'nin 2. Sezon Fragmanı ve Yayın Tarihi Paylaşıldı

Netflix, heyecan verici hikâyesi ve güçlü oyuncularıyla dikkat çeken Terzi dizisinin ikinci sezon tarihini tanıttı. İlk sezonu nefesleri kesecek bir finalle tamamlayan Terzi, 28 Temmuz'da yeni sezonuyla seyircilerle buluşacak.

Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı dizinin kadrosunda Salih Bademci, Olgun Şimşek, Şifanur Gül gibi sevilen isimler bulunuyor. Yeni sezonda ise Berrak Tüzünataç da kadroya dâhil oldu. Terzi'nin senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme alırken, yönetmenlik koltuğunda Cem Karcı oturuyor.

Terzi 2. Sezon Fragmanı

Terzi 2. Sezon Konusu

Esvet’in hayatından çıkışı Peyami’nin içinde büyük bir acı ve öfkeye neden olur. Dimitri, olanları geride bırakarak Esvet’le birlikte olmaya hazırdır. İçinde bulunduğu çaresizlik ve acı ile bambaşka birine dönüşen Peyami'nin hayatına giren Cemre bu dönemde onun en büyük dert ortağı olurken, Peyami annesiyle ilgili gerçeklere de adım adım yaklaşmaktadır.

Terzi Oyuncuları

Çağatay Ulusoy (Peyami)

Salih Bademci (Dimitri)

Şifanur Gül (Esvet)

Olgun Şimşek (Mustafa)

Ece Sükan (Suzi)

Berrak Tüzünataç (Cemre)

Evrim Alasya (Kiraz)

Terzi 2. Sezon Yayın Tarihi

Terzi dizisinin 2. sezonu 28 Temmuz'da tüm dünyada aynı anda sadece Netflix'te yayınlanacak.