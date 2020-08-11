Tescillenen İlk Koronavirüs Aşısının Adı Belli Oldu

Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen ve Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından tescillenen ilk koronavirüs aşısının adı ne? İlk koronavirüs aşısının adı netleşti. İşte detaylar.

İlk Koronavirüs Aşısının Adı: Sputnik V

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun Başkanı Kirill Dmitriev, tescillenen ilk koronavirüs aşısının adının Sputnik V olacağını açıkladı. Dmitriev, Rusya'nın tescillenen Covid-19 aşısının 1 milyar dozu için 20'den fazla ülkeden talep geldiğini söyledi.

Sputnik V isimli koronavirüs aşısının iki aşamalı uygulamasının 2 yıla kadar bağışıklık sağladığı bildirildi. Vladimir Putin geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamasında iki kızından birinin aşı olduğunu ve kendini iyi hissettiğini söylemişti.

Rusya'nın önümüzdeki bir yıl içinde 500 milyon doz aşı üretme kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.

Sizler ilk koronavirüs aşısının adı hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Dünya Genelinde Vaka Sayısı Kaç Oldu?

11 Ağustos itibari ile dünya genelinde 19.947.467 koronavirüs vakası tespit edildi. 12.150.055 kişi iyileşti ve 732.650 hayatını kaybetti.