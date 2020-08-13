Tescillenen İlk Koronavirüs Aşısının Görüntüsü Paylaşıldı

Geçtiğimiz günlerde Rusya Sağlık Bakanlığınca tescil edilen ilk koronavirüs aşısının görüntüsü ortaya çıktı. İşte ilk koronavirüs aşısının görüntüsü.

İlk Koronavirüs Aşısının Görüntüsü

İlk koronavirüs aşısının üretildiği Binnofarm fabrikasından görüntüler yayınlandı. tr.sputniknews.com'un aktardığı görüntüler ilk koronavirüs aşısının üretildiği fabrikadan. Hemen aşağıdan ilk koronavirüs aşısının görüntüsüne bakabilirsiniz.

Geçtiğimiz günlerde Sputnik-V isimli koronavirüs aşısının ilk partisinin 2 hafta içinde hazır olacağı bilgisi açıklandı. Koronavirüs aşısının iki aşamalı uygulamasının 2 yıla kadar bağışıklık sağladığı söylenmekte. Vladimir Putin yaptığı açıklamasında iki kızından birinin aşı olduğunu ve kendini iyi hissettiğini söylemişti.

Dünya Genelinde Vaka Sayısı Kaç Oldu?

13 Ağustos itibari ile dünya genelinde 20.648.298 koronavirüs vakası tespit edildi. 12.849.485 kişi iyileşti ve 749.965 hayatını kaybetti.