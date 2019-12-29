TESK’ten Yılbaşında 'İnternet Alışverişi' Uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşında internet üzerinden yapılan alışverişlerde siber saldırılara ve dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Yılbaşı gibi internet üzerinden alışverişlerin arttığı dönemlerde vatandaşların daha dikkatli olması gerekiğini belirten Palandöken, yazılı bir açıklama yaparak internet alışverişlerine ilişkin bir değerlendirme yaptı.

Özellikle gıda, kozmetik, tekstil, ayakkabı ve hediyelik eşya gibi alışverişlerin yılbaşı dönemlerinde çoğunlukla internet üzerinden yapıldığına dikkat çeken Palandöken, vatandaşların internetteki tuzaklar ve abartılı kampanya teklifleri konusunda dikkatli olması gerektiğini savundu.

Ayrıca, piyasa değerinin çok altındaki fiyatlarla ürün satan internet sitelerine de şüpheyle yaklaşılması gerektiğini belirten Palandöken, "Çevrimiçi alışverişlerin arttığı dönemlerde vatandaşların kimlik ve kredi kartı bilgilerini ele geçirmeyi amaçlayan siber dolandırıcılık vakaları da artıyor. İnternette alışveriş trafiğinin yoğunlaştığı zamanlar siber dolandırıcılar için adeta bir fırsat niteliğinde. Sahte mesajlar ve bağlantılı linklerle vatandaşlar siteye yönlendirilip çeşitli yollarla banka hesapları veya kredi kartı bilgileri ele geçiriliyor. Bu tür siber saldırılara karşı vatandaşlarımız çok dikkatli olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

İnternetten alışveriş yaparken özellikle ilgili sitenin adres çubuğuna dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, sitelerin kurumsal olup olmadığının, gizlilik ilkelerine uygun hareket edip etmediğinin incelenmesi gerektiğini bildirdi.

Kurumsal ve ‘3D Secure’ güvenli ödeme sistemi olan internet sitelerinin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Toplumda e-ticaret farkındalığını geliştirmek adına kamu spotları oluşturulmalı. Okul çağından başlayarak çocuklarımıza güvenli e-ticaretin nasıl yapılması gerektiği konusunda eğitimler verilmeli. İhtiyaç fazlası ürün satın almaya yönlendiren ve yanıltıcı alışveriş reklamları sunan internet siteleri mutlaka denetlenmeli. Öte yandan internet sitelerini bire bir kopyalayan dolandırıcılık yöntemlerine karşı kontrol mekanizması geliştirilmeli." ifadelerini kullandı.