Tesla 10 Ay İçerisinde İflas Edebilir!

Mali problemler nedeniyle başı belada olan Tesla, 10 ay içerisinde iflas edebilir. Elon Musk tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında, şirketin iflası önlemek için ciddi önlemler alacağı görülüyor.

2019 yılının ilk çeyreğini 2.2 milyar dolar kar ederek kapatan Tesla, buna rağmen 702 milyon dolar zarar etmişti. Bu haber, piyasada olumsuz olarak değerlendirilirken, şirket yetkilileri sert önlemlerin alınacağının sinyallerini vermişti.

Tesla harcamaları mümkün olduğunca kısıtlanıyor

Her ne kadar eleştirirse bile Elon Musk’ın önlemleri daha çok tasarruf yapılması ile ilgili. Ona göre Tesla harcamaları, büyük oranda yüksek ve çalışanlar da fazladan harcama yapıyor.

Tesla'nın aldığı önlemler şirketin tarihi incelendiğinde aslında ilk kez yapılan uygulamalar değil. Haziran ayında Tesla, işgücünün %9’unu çıkarmak zorunda kalmıştı. Elektrikli araçların maliyetleri, özellikle de çok fazla teknolojik detay bulunması nedeniyle pahalıya mal olabiliyor. Birçok otomotiv firmasının daha çevreci olmasına rağmen, elektrikli araçlara tam olarak yönelmemesinin en büyük nedeni de bu.

Şirketin söz verdiği bazı konular da, onu zor durumda bırakıyor. Örneğin model 3'ün 35 bin dolar seviyelerinde kalacağı sözünün verilmesi şirket için zorlayıcı bir durum. Bu nedenle şirketin çok sıkı tasarruflara gitmesi anlaşılabilir. Tesla, Ocak ayında %7 büyümesine rağmen, yine de işten çıkarmalar gerçekleştirmişti.

702 milyon dolarlık toplam zararın 121 milyon dolar'ının yalnızca Model S ve X'in fiyatlarındaki değişikliklerden meydana geldiği de ifade edildi. Eğer Tesla bu zarardan kurtulamazsa, muhtemelen model S ve Model X fiyatlarında artışa gidilebilir. Tesla'nın mali durumu ile ilgili tüm gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz.